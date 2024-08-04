WBO назвал Хелиф мужчиной и заявил о проблемах с гендерным определением боксеров

В WBO знали о половой принадлежности Хелиф еще в 2022 году

Вице-президент Всемирной боксерской организации (WBO) Иштван Ковач, ранее занимавший пост генерального секретаря Международной ассоциации бокса (IBA), рассказал о результатах гендерных тестов боксерши Иман Хелиф, проведенных еще в 2022 году.

По словам Ковача, тесты показали, что Хелиф является биологическим мужчиной, несмотря на возможность корректировки уровня тестостерона.

Ковач отметил, что IBA вынесла аналогичные вердикты еще по четырем боксерам и своевременно информировала Международный олимпийский комитет (МОК) об этих случаях. Однако, по его словам, ответа от МОК до сих пор не последовало.

Допуск Иман Хелиф и тайваньской спортсменки Линь Юйтин к олимпийскому турниру по боксу вызвал бурную реакцию в спортивном сообществе, учитывая их дисквалификацию на чемпионате мира 2023 года из-за неудовлетворительных результатов гендерных тестов.

Ранее глава IBA Умар Кремлев сообщал о попытках некоторых спортсменов на чемпионате мира в Индии выдать себя за женщин. Генетические тесты подтвердили наличие у них мужского набора хромосом.

Таким образом, ситуация с участием трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях продолжает вызывать споры и требует четкого регулирования со стороны международных спортивных организаций.

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