Вице-президент Всемирной боксерской организации (WBO) Иштван Ковач, ранее занимавший пост генерального секретаря Международной ассоциации бокса (IBA), рассказал о результатах гендерных тестов боксерши Иман Хелиф, проведенных еще в 2022 году.
По словам Ковача, тесты показали, что Хелиф является биологическим мужчиной, несмотря на возможность корректировки уровня тестостерона.
Ковач отметил, что IBA вынесла аналогичные вердикты еще по четырем боксерам и своевременно информировала Международный олимпийский комитет (МОК) об этих случаях. Однако, по его словам, ответа от МОК до сих пор не последовало.
Допуск Иман Хелиф и тайваньской спортсменки Линь Юйтин к олимпийскому турниру по боксу вызвал бурную реакцию в спортивном сообществе, учитывая их дисквалификацию на чемпионате мира 2023 года из-за неудовлетворительных результатов гендерных тестов.
Ранее глава IBA Умар Кремлев сообщал о попытках некоторых спортсменов на чемпионате мира в Индии выдать себя за женщин. Генетические тесты подтвердили наличие у них мужского набора хромосом.
Таким образом, ситуация с участием трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях продолжает вызывать споры и требует четкого регулирования со стороны международных спортивных организаций.
Фото: From Wikimedia Commons/ U. S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Elliott Fabrizio
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