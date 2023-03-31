Организаторы Уимблдона решили допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире Большого шлема. Об этом сообщает RT.
Условием для участия спортсменов является необходимость соблюдения нейтрального статуса.
Кроме того. гражданам двух стран будет запрещено высказывать поддержку специальной военной операции и иметь в качестве спонсоров государственные компании.
Уимблдон-2023 состоится с 3 по 16 июля.
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