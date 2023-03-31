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  • Опубликована сегодня в 15:08

Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в Уимблдоне

Организаторы Уимблдона решили допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире Большого шлема. Об этом сообщает RT.

Условием для участия спортсменов является необходимость соблюдения нейтрального статуса.

Кроме того. гражданам двух стран будет запрещено высказывать поддержку специальной военной операции и иметь в качестве спонсоров государственные компании.

Уимблдон-2023 состоится с 3 по 16 июля.

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