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7 видов спорта для собак
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  • Опубликована сегодня в 21:00

Занятия спортом приносят собакам пользу для здоровья

7 видов спорта для собак

Портал Terra рассказал о видах спорта, которыми могут заниматься собаки, и о преимуществах каждого из них.

1. Аджилити. Это один из самых популярных видов спорта среди собак. Созданный в Англии в 1970-х годах, он похож на бег с препятствиями, в котором животное должно пройти дистанцию ​​в кратчайшие сроки, следуя указаниям своего владельца. Аджилити помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы собак. Это отличная форма физических и умственных упражнений, поскольку животному необходимо понимать команды и быстро их выполнять. Помимо укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы и укрепления мышц, эта практика также улучшает координацию и уверенность питомца.

2. Флайбол. Это командный вид спорта, требующий скорости и точности и созданный в США в 1980-х годах. Суть флайбола заключается в том, что собаки должны перепрыгнуть ряд препятствий, нажать на коробку, выпускающую мяч, поймать его и быстро вернуться в исходную точку. Эти спортивные занятия идеально подходит для энергичных собак, которые любят бегать. Кроме того, этот вид спорта помогает улучшить физическую выносливость, концентрацию внимания и способность работать в команде.

3. Фрисби. Это вид спорта, в котором владелец бросает фрисби, а собака должна поймать его в воздухе. Фрисби стал популярным в США в 1970-х годах. Он требует от собак большой ловкости и координации. Помимо того, что фрисби это чрезвычайно весело, этот вид спорта отлично подходит для поддержания животного в форме, так как тренирует мышцы, повышает ловкость и стимулирует охотничий инстинкт, естественный для многих пород.

4. Док-дайвинг. Это водная дисциплина, при которой собаки прыгают с платформы в бассейн, соревнуясь в высоте прыжка или на скорость в преодолении дистанции. Док-дайвинг особенно подходит для пород, любящих воду. Спорт отлично подходит для физической подготовки, поскольку он прорабатывает различные группы мышц и повышает выносливость.

5. Каникросс. Это разновидность кросса, при которой владелец бежит с собакой, которая остается привязанной к нему специальным поводком. Этот вид спорта очень популярен в Европе и является отличным видом упражнений как для собак, так и для людей. Каникросс помогает повысить устойчивость сердечно-сосудистой системы, укрепить мышцы и связь между владельцем и животным, поскольку во время бега оба должны работать синхронно.

6. Дрессировка на выполнение команд. Хотя дрессировка и не является спортом в традиционном смысле этого слова, она представляет собой соревновательную деятельность, в которой собаки демонстрируют свою способность следовать командам своих владельцев. Соревнования по послушанию начались в США в 1930-х годах и требуют от животных выполнения ряда задач, таких как сидение, лежание и прогулка рядом со своим хозяином, не натягивая поводок. Помимо повышения дисциплины, этот метод важен для развития хорошего поведения и психического здоровья питомца.

7. Пастушья служба. Это соревнования, проверяющие способность собак пасти стада овец, крупного рогатого скота или других животных. Этот вид спорта берет свое начало в традиционной работе пастушьих собак на фермах и особенно подходит для таких пород, как бордер-колли и немецкая овчарка. Такой метод тренировки помогает поддерживать умственную стимуляцию и физическую активность домашних животных.

Фото: commons.wikimedia.org/ Kd rome (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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