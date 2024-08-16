Прокачайте тело в домашних условиях: упражнения без оборудования для мужчин

Не всегда есть возможность посетить спортзал, но это не должно стать преградой для тренировок!
Мы подготовили идеальный план тренировок без инвентаря для мужчин, который можно выполнять в любом месте.
Понедельник (Грудь и трицепсы)
Отжимания — 4 подхода по 12-15 повторений; отжимания на брусьях (или между стульями) — 3 подхода по 10 повторений.
Среда (Спина и бицепсы)
Подтягивания (если есть возможность) — 4 подхода по максимуму; обратные отжимания — 3 подхода по 12 повторений.
Пятница (Ноги и пресс)
Приседания — 4 подхода по 15 повторений; планка — 3 подхода по 30 секунд.
Не забывайте о разминке перед тренировкой и растяжке после!
Фото: commons.wikimedia.org/Taco fleur(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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