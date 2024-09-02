Фитнес-тренер рассказала об основных ошибках в домашних тренировках

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, какие основные ошибки допускают люди, которые занимаются домашними тренировками. Об этом она рассказала в интервью изданию "Спорт-экспресс".
"Первая и самая распространенная ошибка — неподходящая программа домашних тренировок", — рассказала эксперт.
Она отметила, что неопытный спортсмен не понимает, как работает его организм, поэтому он не может правильно оценить свои возможности, из-за чего это приводит к быстрому переутомлению и даже травмам.
Для составления нормальной программы для домашних тренировок Соболь посоветовала обратиться к фитнес-тренеру.
Следующая ошибка — неправильный график тренировок. Спорт должен стать частью распорядка дня, а входить в жизнь человека только в свободные минуты.
Последней серьезной ошибкой Соболь назвала неправильное питание. Она подчеркнула, что недостаточно соблюдать график тренировок и диету, но и необходимо не забывать про полноценный отдых и сон.
Фото: pxhere.com
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