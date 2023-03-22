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  • Опубликована сегодня в 18:50

Международная федерация хоккея не стала отменять санкции против России и Белоруссии

Международная федерация хоккея (IIHF) не стала отменять санкции против России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Таким образом, российские и белорусские сборные не будут участвовать в международных соревнованиях в 2023–2024 годах.

В частности, обе команды пропустят чемпионат мира в Чехии, который запланирован на 2024 год.

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