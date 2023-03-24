Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров лишился всех пальцев на левой руке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что спортсмен попал в реанимацию 10 января 2023 года с пневмонией. Позднее его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить специальные процедуры для поддержания жизни.
После этого Костомарову ампутировали часть ноги и несколько пальцев правой руки. Спортсмен начал приходить в себя.
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