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  • Опубликована сегодня в 14:45

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию ампутировали все пальцы на левой руке

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров лишился всех пальцев на левой руке. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что спортсмен попал в реанимацию 10 января 2023 года с пневмонией. Позднее его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить специальные процедуры для поддержания жизни.

После этого Костомарову ампутировали часть ноги и несколько пальцев правой руки. Спортсмен начал приходить в себя.

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