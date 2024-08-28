Полузащитник "Насьоналя" скончался после потери сознания на поле

Ушёл из жизни 27-летний уругвайский футболист Хуан Искьердо, полузащитник клуба "Насьональ". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

"С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах клуб объявляет о смерти Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Во время матча против бразильского "Сан-Паулу" в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес, который проходил 22 августа, спортсмен потерял сознание прямо на поле.

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