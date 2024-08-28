Гала-шоу в Крылатском собрало звёзд спорта

Во вторник в Крылатском состоялось гала-шоу под названием "Кристалл. Август. Зима летом", сообщает "Mатч ТВ".
В рамках этого мероприятия прошли соревнования по пяти видам спорта: биатлону, хоккею с мячом, скелетону, санному и конькобежному спорту.
Среди звёздных участников состязания легкоатлет Юрий Борзаковский занял второе место. Первое место досталось биатлонисту Николаю Круглову, а третье — лыжнику Александру Панжинскому.
Сам Борзаковский отметил, что 20 лет после его победы на Олимпиаде пролетели как один день. А своё олимпийское золото он завоевал 28 августа 2004 года в Афинах, выиграв забег на дистанцию 800 метров.
Фото: Freepik/vikayatskina
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