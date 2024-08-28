Гала-шоу в Крылатском собрало звёзд спорта

Юрий Борзаковский принял участие в гала-шоу и вспомнил о своей победе на Олимпиаде

Во вторник в Крылатском состоялось гала-шоу под названием "Кристалл. Август. Зима летом", сообщает "Mатч ТВ".

В рамках этого мероприятия прошли соревнования по пяти видам спорта: биатлону, хоккею с мячом, скелетону, санному и конькобежному спорту.

Среди звёздных участников состязания легкоатлет Юрий Борзаковский занял второе место. Первое место досталось биатлонисту Николаю Круглову, а третье — лыжнику Александру Панжинскому.

Сам Борзаковский отметил, что 20 лет после его победы на Олимпиаде пролетели как один день. А своё олимпийское золото он завоевал 28 августа 2004 года в Афинах, выиграв забег на дистанцию 800 метров.

Фото: Freepik/vikayatskina