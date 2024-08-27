Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду поделился своими планами на будущее

Криштиану Роналду, известный португальский футболист, заявил, что не собирается становиться тренером после завершения своей игровой карьеры. Об этом сообщает издание A Bola.

"На данный момент мне не приходила в голову мысль стать тренером какой-либо команды. Я не вижу такого будущего", - рассказал футболист.

Роналду, который с прошлого года выступает за клуб "Ан-Наср" из Саудовской Аравии, рассказал, что его решение об уходе из сборной Португалии будет спонтанным, но тщательно продуманным.

За свою карьеру португалец стал пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Европы в 2016 году и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

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