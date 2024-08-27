Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду поделился своими планами на будущее

Криштиану Роналду, известный португальский футболист, заявил, что не собирается становиться тренером после завершения своей игровой карьеры. Об этом сообщает издание A Bola.
"На данный момент мне не приходила в голову мысль стать тренером какой-либо команды. Я не вижу такого будущего", - рассказал футболист.
Роналду, который с прошлого года выступает за клуб "Ан-Наср" из Саудовской Аравии, рассказал, что его решение об уходе из сборной Португалии будет спонтанным, но тщательно продуманным.
За свою карьеру португалец стал пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Европы в 2016 году и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.
Фото: Freepik
Путин и Моди провели переговоры, обсудив ситуацию на Украине и двусторонние отношения
На прошедшем телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди была затронута актуальная тема украинской агрессии, двусторонняя повестка дня и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Северокорейские олимпийцы будут подвергнуты «идеологической очистке»
Северокорейские спортсмены, участвовавшие в Олимпиаде в Париже, будут подвержены строгой проверке на предмет возможного «заражения» несоциалистическими настроениями.
Дмитрий Дюжев сыграет американского президента в новом сериале
Актер Дмитрий Дюжев сыграет главную роль новом российском комедийном сериале «Гудбай» режиссера Евгения Невского.
Ракова рассказала о планах по развитию киноколледжа Москвы
Ракова: будущее кино в руках молодых талантов, которые обучаются в киноколледже Москвы