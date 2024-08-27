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Пятикратный обладатель
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Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду поделился своими планами на будущее

Пятикратный обладатель "Золотого мяча“ Криштиану Роналду рассказал о планах на будущее

Криштиану Роналду, известный португальский футболист, заявил, что не собирается становиться тренером после завершения своей игровой карьеры. Об этом сообщает издание A Bola.

"На данный момент мне не приходила в голову мысль стать тренером какой-либо команды. Я не вижу такого будущего", - рассказал футболист.

Роналду, который с прошлого года выступает за клуб "Ан-Наср" из Саудовской Аравии, рассказал, что его решение об уходе из сборной Португалии будет спонтанным, но тщательно продуманным.

За свою карьеру португалец стал пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Европы в 2016 году и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

Фото: Freepik

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