"Уралкалию" выплачен долг команды "Формулы-1" Haas

Команда "Формулы-1" Haas выплатила долг "Уралкалию" в соответствии с решением Швейцарского арбитражного трибунала. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на официальный сайт российской компании.
"Уралкалий" получил полную сумму задолженности, включая начисленные проценты и издержки на арбитраж. Кроме того, компания получила гоночный болид, который принадлежал ей по условиям спонсорского договора.
"Уралкалий" также уведомил государственные органы Нидерландов о возможном снятии ареста с активов Haas, что позволит команде вывезти их из страны.
5 марта 2022 года Haas прекратила сотрудничество с российским гонщиком Никитой Мазепиным и компанией "Уралкалий", которая являлась их спонсором.
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