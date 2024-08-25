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Сергей Семак планирует посмотреть фильм о Фёдоре Черенкове
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Главный тренер „Зенита“ Сергей Семак — о планах посетить премьеру фильма о Фёдоре Черенкове

Сергей Семак планирует посмотреть фильм о Фёдоре Черенкове

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что собирается посмотреть фильм о Фёдоре Черенкове, сообщает Sports.

На пресс-конференции после матча 6-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», который завершился со счётом 0:0, у Сергея Богдановича спросили о планах посетить премьеру фильма «Федя. Народный футболист». Сергей Семак ответил, что уже видел отрывок фильма и обязательно посмотрит его целиком.

Он также рассказал, что считает Фёдора Черенкова легендарным футболистом и потрясающим игроком с невероятным футбольным мышлением. По словам главного тренера «Зенита», ему близок путь Черенкова как православному человеку.

Фото: Freepik

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