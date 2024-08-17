Соревнования по водным видам спорта "Байкальский ветер" прошли в Бурятии

В Бурятии прошел 16-й Всероссийский фестиваль водных видов спорта "Байкальский ветер" (12+), который завершился на косе Посольского сора в Кабанском районе, передают "Вести. Бурятия".
Более 200 участников из различных регионов России приняли участие в соревнованиях, в том числе из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга и Карелии.
Золотые медали в SUP-сёрфинге достались представителям Забайкальского края Вячеславу Дамаеву и Алене Осиповой, а у юниоров победу одержали спортсмены из Бурятии - Дмитрий Привалов и Алла Резанова, а среди детей - Виктор Поляков из Забайкалья.
В командном зачете первое место заняла команда Бурятии, второе и третье места достались забайкальцам и иркутянам соответственно. В кайт-серфинге победу одержал Дмитрий Веселов из Иркутской области, а среди юниоров в гонках на каяках - Игорь Чирков из Санкт-Петербурга и Вероника Андреева из Бурятии. В виндсерфинге среди юниоров победу одержали иркутяне Денис Шумилов и Валерия Зубова.
Фестиваль "Байкальский ветер" акцентирует внимание на популяризации SUP-бординга среди молодежи.
Фото: Минспорт Бурятии
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