Как вернуть рельефное тело без спортзала: фитнес-эксперт раскрывает секреты

Фитнес-эксперт Ирина Ротач предложила способ вернуть рельефную форму тела без необходимости посещения спортзала. Об этом сообщает Men Today.
Первым упражнением, которое советует Ротач, являются повороты туловища (по 20 повторений). Далее следуют планка и отжимания с подтягиванием колена.
После этого нужно выполнить скручивания с касанием ноги. Завершающим упражнением будет "стульчик". Для его выполнения нужно встать у стены, расставить ноги на ширине плеч, а руки соединить в замок перед собой. Затем необходимо опуститься в присед так, чтобы бедра были параллельны полу, и задержаться в этом положении.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexander Redl (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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