Вы не поверите, как просто зарядиться энергией утром с этими упражнениями

Фитнес-тренер Ирина Ротач дала рекомендации по упражнениям, которые помогут взбодриться утром, сообщает Men Today.

Эксперт отметила, что перед утренней тренировкой важно немного поесть, но чтобы избежать тяжести, необходимо правильно выбирать продукты.

Для утренней зарядки Ротач советует включить подъемы на носки, наклоны в стороны и вперед, а также выпады в сторону. Дополнительно подойдут вращения плечами, махи ногами вперед к рукам, махи ногами в стороны и планка. Комплекс можно завершить растяжкой спины.

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