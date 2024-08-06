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Эксперт Прыгунов: какие упражнения помогут сжечь жир
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Секреты похудения от мастера спорта: упражнения, которые сжигают жир мгновенно

Эксперт Прыгунов: какие упражнения помогут сжечь жир

Фитнес-тренер и мастер спорта России по бодибилдингу Михаил Прыгунов поделился своими рекомендациями по эффективным упражнениям для сжигания жира, сообщает "Доктор Питер".

По словам Прыгунова, важно выбирать такие упражнения, которые поддерживают пульс на уровне 65-70 процентов от максимального значения, без резких изменений. Это позволяет эффективно сжигать жир.

Тренер советует включать в тренировки ходьбу с высоким подъемом бедра, полуприседания с выведением одной ноги вперед, в сторону и назад, подъемы рук и приставные шаги. Он также отметил, что стоит выполнять упражнения в среднем темпе и избегать положения упора лежа на прямых руках.

Фото: commons. wikimedia.org/Alexander Redl Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

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