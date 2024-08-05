Неуверенность в спортзале: как избавиться от страха перед тренировками

Психолог Кристина Мизерная объяснила основные причины страха перед посещением спортзала, как сообщает NEWS.ru.

Мизерная отмечает, что одной из главных причин, по которой люди боятся ходить в спортзал, является неуверенность в себе. По её словам, многие новички чувствуют себя некомпетентными, особенно если не знают, как правильно использовать тренажеры или выполнять упражнения.

Она также подчеркнула, что часто люди сравнивают себя с более опытными и физически подготовленными посетителями зала. Это может вызывать чувство неуверенности и страх. Беспокойство о том, как окружающие оценивают нашу внешность или технику выполнения упражнений, тоже может становиться преградой для занятия спортом.

Фото: commons.wikimedia.org/Auro University (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).