Как отжиматься, чтобы получить фигуру мечты: советы тренера

Фитнес-тренер Роман Филиппенко предложил простой вариант отжиманий, подходящий для начинающих и женщин. Его слова приводит издание "Чемпионат".

Специалист порекомендовал выполнять отжимания с колен. Он отметил, что при этом задействуются те же мышечные группы, такие как большая грудная мышца, трицепс и передняя дельтовидная мышца, но при этом нагрузка становится легче.

Также в работу включаются короткая головка бицепса, прямая и косые мышцы живота, а также разгибатели позвоночника.

Филиппенко объяснил правильную технику выполнения упражнения. Начальная позиция — упор на ладони и колени, кисти находятся чуть шире плеч, колени вместе, стопы можно скрестить, а колени согнуть. Спина должна быть ровной, а пресс напряженным.

"На вдохе опустите тело вниз, сгибая руки в локтях. Локти должны двигаться вдоль корпуса. Выполняйте упражнение до легкого касания грудью пола или до образования прямого угла в локтевом суставе. На выдохе поднимите тело вверх, выпрямляя руки", — рассказал тренер.

Фото: commons.wikimedia.org/Jaykayfit (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).