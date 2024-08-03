Одно упражнение, которое изменит вашу фигуру после 40 лет

Эффективные упражнения для сжигания жира на животе после 40

Россиянам рекомендовано упражнение, которое помогает убрать жир на животе после 40 лет, сообщает Men Today.

В статье отмечено упражнение "скалолаз". Оно выгодно тем, что задействует сразу несколько групп мышц и сжигает много калорий. Упражнение не требует специального инвентаря и подходит как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

Также в материале подробно описана правильная техника выполнения. Исходное положение — примите упор лежа, вытяните тело, разместите ладони точно под плечами. Поочередно подтягивайте правое и левое колено к груди, быстро возвращаясь в исходное положение.

Постепенно увеличивайте количество повторений, начиная с двух-трех подходов по 10-15 раз на каждую ногу.

Фото: commons.wikimedia.org/Naassom Azevedo (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).