Одно упражнение, которое изменит вашу фигуру после 40 лет

Россиянам рекомендовано упражнение, которое помогает убрать жир на животе после 40 лет, сообщает Men Today.
В статье отмечено упражнение "скалолаз". Оно выгодно тем, что задействует сразу несколько групп мышц и сжигает много калорий. Упражнение не требует специального инвентаря и подходит как для начинающих, так и для опытных спортсменов.
Также в материале подробно описана правильная техника выполнения. Исходное положение — примите упор лежа, вытяните тело, разместите ладони точно под плечами. Поочередно подтягивайте правое и левое колено к груди, быстро возвращаясь в исходное положение.
Постепенно увеличивайте количество повторений, начиная с двух-трех подходов по 10-15 раз на каждую ногу.
Фото: commons.wikimedia.org/Naassom Azevedo (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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