Сидячая неделя убивает: что спасает даже самых занятых людей
Регулярная активность в течение недели — идеал. Но даже если времени хватает только на пару занятий по выходным, это всё равно значительно снижает риски тяжёлых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, опубликовавшие работу в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).
Как проходило исследование
В эксперименте участвовали почти 100 тысяч жителей Великобритании в возрасте 37-73 лет.
Участников разделили на три группы:
- Регулярно тренирующиеся всю неделю.
- "Спортсмены выходного дня" — занимались дважды в неделю.
- Малоподвижные люди.
Физическая активность фиксировалась с помощью акселерометров, учитывались разные виды нагрузки: ходьба, бег трусцой, велотренажёр, эллипсоид, работа по дому и в саду, танцы.
Результаты
Те, кто занимался спортом дважды в неделю по 150 минут, снизили риск:
- смерти от рака на 21%,
- смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 31%.
У "спортсменов выходного дня" показатели оказались лучше, чем у неактивных:
- риск смерти от всех причин — ниже на 26%,
- от сердечно-сосудистых болезней — на 24%,
- от рака — на 13%.
Важное условие
Учёные подчёркивают: тренировки должны быть умеренными или среднеинтенсивными. То есть это не изматывающий марафон, а комфортная нагрузка, которую можно выполнять систематически.
Вывод
Даже если нет возможности тренироваться каждый день, достаточно двух активных дней в неделю, чтобы существенно укрепить здоровье и снизить риски преждевременной смерти.
