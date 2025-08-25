Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Сидячая неделя убивает: что спасает даже самых занятых людей

Два дня тренировок в неделю уменьшают риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний — исследование

Регулярная активность в течение недели — идеал. Но даже если времени хватает только на пару занятий по выходным, это всё равно значительно снижает риски тяжёлых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, опубликовавшие работу в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

Как проходило исследование
В эксперименте участвовали почти 100 тысяч жителей Великобритании в возрасте 37-73 лет.
Участников разделили на три группы:

  • Регулярно тренирующиеся всю неделю.
  • "Спортсмены выходного дня" — занимались дважды в неделю.
  • Малоподвижные люди.

Физическая активность фиксировалась с помощью акселерометров, учитывались разные виды нагрузки: ходьба, бег трусцой, велотренажёр, эллипсоид, работа по дому и в саду, танцы.

Результаты
Те, кто занимался спортом дважды в неделю по 150 минут, снизили риск:

  • смерти от рака на 21%,
  • смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 31%.

У "спортсменов выходного дня" показатели оказались лучше, чем у неактивных:

  • риск смерти от всех причин — ниже на 26%,
  • от сердечно-сосудистых болезней — на 24%,
  • от рака — на 13%.

Важное условие
Учёные подчёркивают: тренировки должны быть умеренными или среднеинтенсивными. То есть это не изматывающий марафон, а комфортная нагрузка, которую можно выполнять систематически.

Вывод
Даже если нет возможности тренироваться каждый день, достаточно двух активных дней в неделю, чтобы существенно укрепить здоровье и снизить риски преждевременной смерти.

