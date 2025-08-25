Сидячая неделя убивает: что спасает даже самых занятых людей

Регулярная активность в течение недели — идеал. Но даже если времени хватает только на пару занятий по выходным, это всё равно значительно снижает риски тяжёлых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, опубликовавшие работу в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

Как проходило исследование

В эксперименте участвовали почти 100 тысяч жителей Великобритании в возрасте 37-73 лет.

Участников разделили на три группы:

Регулярно тренирующиеся всю неделю.

"Спортсмены выходного дня" — занимались дважды в неделю.

Малоподвижные люди.

Физическая активность фиксировалась с помощью акселерометров, учитывались разные виды нагрузки: ходьба, бег трусцой, велотренажёр, эллипсоид, работа по дому и в саду, танцы.



Результаты

Те, кто занимался спортом дважды в неделю по 150 минут, снизили риск:

смерти от рака на 21%,

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 31%.

У "спортсменов выходного дня" показатели оказались лучше, чем у неактивных:

риск смерти от всех причин — ниже на 26%,

от сердечно-сосудистых болезней — на 24%,

от рака — на 13%.

Важное условие

Учёные подчёркивают: тренировки должны быть умеренными или среднеинтенсивными. То есть это не изматывающий марафон, а комфортная нагрузка, которую можно выполнять систематически.

Вывод

Даже если нет возможности тренироваться каждый день, достаточно двух активных дней в неделю, чтобы существенно укрепить здоровье и снизить риски преждевременной смерти.