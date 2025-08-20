Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:59

Хабаровский край рвется к спортивным вершинам: 370 миллионов изменят правила игры

Хабаровский край получит 370 млн на развитие спортивной инфраструктуры

Хабаровский край направит почти 370 миллионов рублей федеральных средств на развитие спортивной инфраструктуры в рамках госпрограммы "Спорт России", инициированной Президентом России Владимиром Путиным, что является очень важным.

На территории региона появятся современные спортивные объекты и будут отремонтированы действующие комплексы, что поможет улучшить спортивную жизнь.

"Национальные проекты, инициированные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, дали огромный толчок к развитию спортивной инфраструктуры", — отметил министр спорта края Дмитрий Чикунов, что показывает важность этого.

Только за последние несколько лет в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре появились уникальные спортивные комплексы, где сейчас занимаются почти четыре тысячи детей, что очень важно.

Капитальный ремонт: лыжная база "Старт"

Активно ведется капитальный ремонт лыжной базы "Старт" в Николаевске-на-Амуре, входящей в состав спортивной школы "Орлан", что позволит улучшить условия.

Объект включили в госпрограмму "Развитие физической культуры и массового спорта" в прошлом году, чтобы обеспечить финансирование, что является важным.

Комплекс планируют сдать до конца 2025 года, что позволит спортсменам заниматься в новых условиях.

Масштабные изменения происходят на территории арены "Ерофей" в Хабаровске, что является важным.

Помимо уже действующих объектов — 10-тысячной арены для хоккея с мячом, "умной" спортивной площадки и модульного спортивного зала — что помогает развивать спорт.

Здесь возводится современный фиджитал-центр для занятий функционально-цифровым спортом, что является инновацией.

Параллельно готовится основание под 25-метровый модульный бассейн с шестью дорожками, что является важным.

В рамках федерального проекта "Бизнес-спринт. Я выбираю спорт" завершается установка еще одной "умной" спортивной площадки на Уссурийском бульваре краевой столицы, что позволит привлечь больше людей.

Площадки ГТО: установка в отдаленных районах

Региональные власти планируют установить четыре новые площадки ГТО в отдаленных районах края — Советско-Гаванском, Солнечном, имени Лазо и Полины Осипенко, что сделает спорт более доступным.

Также по проекту "50 модульных спортивных залов" в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и поселке Ванино строят восемь модульных школьных спортзалов, что является очень важным.

Финансирование осуществляется через механизм президентской единой субсидии по соглашению между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и региональным правительством, что обеспечивает финансирование. Это очень важно.

Интересные факты о спорте:

Самый популярный вид спорта в мире — футбол.
Олимпийские игры проводятся каждые четыре года.
Первые Олимпийские игры были проведены в Древней Греции.

Развитие спортивной инфраструктуры в Хабаровском крае является приоритетом, направленным на создание комфортных условий для занятий спортом и привлечение большего количества людей к здоровому образу жизни. Финансирование в рамках госпрограммы "Спорт России" позволит реализовать эти планы.

