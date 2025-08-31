Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Усилия в тренировках
Усилия в тренировках
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:25

Эти бактерии делают вас выносливее — как спорт перестраивает внутренний мир

Университет Эдит Коуэн: как спорт меняет бактерии кишечника и повышает выносливость

Учёные всё чаще находят доказательства того, что спорт влияет не только на мышцы и сердце, но и на микробиоту кишечника. Исследование специалистов из Университета Эдит Коуэн (Австралия) показало: состав кишечных бактерий напрямую зависит от уровня физической нагрузки и отражается на выносливости, восстановлении и общем здоровье.

Как спорт меняет микробиоту

Авторы работы заметили, что у спортсменов кишечная флора значительно отличается от микробиоты обычных людей. В их кишечнике выше концентрация короткоцепочечных жирных кислот, большее разнообразие бактерий, увеличивается количество одних микроорганизмов и снижается численность других.

"Предыдущие исследования показывают, что микробиота кишечника спортсменов отличается от таковой у остального населения", — пояснила автор исследования Бронвен Чарлессон.

Эти изменения связаны не только с особенностями рациона, но и с интенсивностью тренировок.

Роль VO₂ max и лактата

Ключевым показателем является VO₂ max — максимальное потребление кислорода. Он отражает уровень выносливости спортсмена и связан с изменениями микробиоты.

Во время тяжёлых нагрузок мышцы вырабатывают лактат. Попадая в кишечник, он становится питанием для бактерий, что перестраивает баланс микрофлоры и стимулирует рост определённых видов микроорганизмов.

Возможности для спорта и здоровья

Учёные считают, что понимание этой связи открывает перспективы для спортивной медицины и диетологии. В будущем станет возможным точнее подбирать интенсивность тренировок и корректировать питание так, чтобы усиливать положительный эффект на микробиоту, повышать выносливость и ускорять восстановление организма.

Однако остаётся много нерешённых вопросов: какие именно упражнения наиболее эффективно влияют на микробиоту, как на процесс воздействует скорость прохождения пищи через кишечник и какие продукты усиливают положительное влияние тренировок.

Контекст исследований

Не только спорт, но и общее состояние организма связано с кишечной флорой. Например, учёные из Rush University ранее установили, что микробиота влияет даже на прочность позвоночника. Это подтверждает мысль, что кишечные бактерии играют куда более значимую роль, чем считалось ранее: они участвуют не только в пищеварении, но и в метаболизме, иммунитете и спортивной эффективности.

3 интересных факта о микробиоте и спорте

  1. У профессиональных марафонцев микробиота отличается особым преобладанием бактерий Veillonella — они перерабатывают лактат в энергию, помогая выдерживать длительные нагрузки.

  2. Исследования показали, что у людей, регулярно занимающихся спортом, разнообразие микрофлоры на 20-30 % выше, чем у малоподвижных.

  3. Влияние физической активности на микробиоту проявляется уже через несколько недель регулярных тренировок, а при прекращении спорта баланс бактерий постепенно возвращается к исходному.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Светлана Каневская предупреждает: безконтрольный приём БАДов может привести к серьёзным последствиям сегодня в 10:31

Биологически активные добавки: когда польза превращается в опасность

Почему безконтрольный прием БАДов может быть опасен для здоровья? Как правильно подходить к их использованию? Врач дает советы.

Читать полностью » Диетолог рассказала, кому необходимо принимать витамин D круглый год сегодня в 10:28

Витаминный щит: как правильно принимать витамин D и что есть, чтобы не болеть – советы врача

Диетолог объяснила, почему важно принимать витамин D круглый год, даже летом. Узнайте, какие продукты помогут восполнить дефицит и укрепить иммунитет.

Читать полностью » Дыхательная практика 4-7-8: как быстро заснуть, если мучает бессонница сегодня в 10:09

Бессонница отступит: простой метод 4-7-8, чтобы уснуть как младенец уже сегодня

Простая дыхательная техника 4-7-8 поможет быстро заснуть и улучшить качество сна. Освойте пошаговую инструкцию и избавьтесь от бессонницы навсегда.

Читать полностью » 7 овощей, которые могут ухудшать здоровье при хронических заболеваниях — советы диетолога сегодня в 9:28

Не все полезно, что в земле растет: врачи назвали овощи, которые могут разрушать суставы

Диетолог Ирина Филатова предупреждает: популярные овощи могут провоцировать аллергии, болезни почек и суставов. Узнайте, какие продукты опасны при гастрите, проблемах с щитовидкой и хронических заболеваниях.

Читать полностью » Яна Дьячкова о рисках домашнего отбеливания зубов и влиянии кислотных продуктов на эмаль сегодня в 9:27

Отбеливание зубов без врача: как лишиться красивой улыбки и здоровья

Почему домашнее отбеливание зубов и кислые напитки могут быть вредными для зубной эмали? Стоматолог поделилась важными рекомендациями по уходу за зубами.

Читать полностью » Бег для здоровья: как получить максимум пользы и избежать распространенных ошибок сегодня в 9:09

Бег для начинающих: простой способ улучшить здоровье и сбросить вес – попробуйте сегодня

Бег для начинающих: с чего начать, чтобы не навредить здоровью? Советы по технике, выбору обуви и программе тренировок для достижения результата.

Читать полностью » Врачи предупреждают: эти сочетания продуктов – бомба замедленного действия для ЖКТ сегодня в 8:28

Шестое чувство гастроэнтеролога: какие сочетания продуктов вызывают мгновенный дискомфорт

Врач-гастроэнтеролог рассказала о вредных сочетаниях продуктов, которые перегружают ЖКТ, мешают усвоению веществ и усиливают дискомфорт. Узнайте, какие продукты лучше не есть вместе!

Читать полностью » Запор, понос и другие симптомы, которые могут указывать на серьёзные заболевания сегодня в 8:24

Как не пропустить симптомы, которые могут указывать на рак или другие опасные заболевания

Когда изменения в работе кишечника и другие симптомы требуют немедленного обследования? Врач рассказал о признаках, на которые стоит обратить внимание.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Облизывание у собак: что это может означать по данным ветеринаров
Красота и здоровье

Секрет пользы винограда для здоровья: мнение диетолога Мухиной
Питомцы

Врачи рекомендуют витамины для домашних животных для поддержания здоровья
Садоводство

Отплодоносившие побеги ежевики с тёмно-коричневой корой удаляют осенью
Наука и технологии

Сенсор (200 дБ) из Китая превзошёл аналоги: машинное зрение выходит на новый уровень
Дом

Советы по выбору карниза для тяжёлых штор
Садоводство

В 2 раза больше гороха: секретный метод мульчирования, о котором вы не знали
Спорт и фитнес

Моуринью больше не тренирует "Фенербахче": клуб поблагодарил тренера за работу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru