Эти бактерии делают вас выносливее — как спорт перестраивает внутренний мир

Учёные всё чаще находят доказательства того, что спорт влияет не только на мышцы и сердце, но и на микробиоту кишечника. Исследование специалистов из Университета Эдит Коуэн (Австралия) показало: состав кишечных бактерий напрямую зависит от уровня физической нагрузки и отражается на выносливости, восстановлении и общем здоровье.

Как спорт меняет микробиоту

Авторы работы заметили, что у спортсменов кишечная флора значительно отличается от микробиоты обычных людей. В их кишечнике выше концентрация короткоцепочечных жирных кислот, большее разнообразие бактерий, увеличивается количество одних микроорганизмов и снижается численность других.

"Предыдущие исследования показывают, что микробиота кишечника спортсменов отличается от таковой у остального населения", — пояснила автор исследования Бронвен Чарлессон.

Эти изменения связаны не только с особенностями рациона, но и с интенсивностью тренировок.

Роль VO₂ max и лактата

Ключевым показателем является VO₂ max — максимальное потребление кислорода. Он отражает уровень выносливости спортсмена и связан с изменениями микробиоты.

Во время тяжёлых нагрузок мышцы вырабатывают лактат. Попадая в кишечник, он становится питанием для бактерий, что перестраивает баланс микрофлоры и стимулирует рост определённых видов микроорганизмов.

Возможности для спорта и здоровья

Учёные считают, что понимание этой связи открывает перспективы для спортивной медицины и диетологии. В будущем станет возможным точнее подбирать интенсивность тренировок и корректировать питание так, чтобы усиливать положительный эффект на микробиоту, повышать выносливость и ускорять восстановление организма.

Однако остаётся много нерешённых вопросов: какие именно упражнения наиболее эффективно влияют на микробиоту, как на процесс воздействует скорость прохождения пищи через кишечник и какие продукты усиливают положительное влияние тренировок.

Контекст исследований

Не только спорт, но и общее состояние организма связано с кишечной флорой. Например, учёные из Rush University ранее установили, что микробиота влияет даже на прочность позвоночника. Это подтверждает мысль, что кишечные бактерии играют куда более значимую роль, чем считалось ранее: они участвуют не только в пищеварении, но и в метаболизме, иммунитете и спортивной эффективности.

3 интересных факта о микробиоте и спорте