Эти бактерии делают вас выносливее — как спорт перестраивает внутренний мир
Учёные всё чаще находят доказательства того, что спорт влияет не только на мышцы и сердце, но и на микробиоту кишечника. Исследование специалистов из Университета Эдит Коуэн (Австралия) показало: состав кишечных бактерий напрямую зависит от уровня физической нагрузки и отражается на выносливости, восстановлении и общем здоровье.
Как спорт меняет микробиоту
Авторы работы заметили, что у спортсменов кишечная флора значительно отличается от микробиоты обычных людей. В их кишечнике выше концентрация короткоцепочечных жирных кислот, большее разнообразие бактерий, увеличивается количество одних микроорганизмов и снижается численность других.
"Предыдущие исследования показывают, что микробиота кишечника спортсменов отличается от таковой у остального населения", — пояснила автор исследования Бронвен Чарлессон.
Эти изменения связаны не только с особенностями рациона, но и с интенсивностью тренировок.
Роль VO₂ max и лактата
Ключевым показателем является VO₂ max — максимальное потребление кислорода. Он отражает уровень выносливости спортсмена и связан с изменениями микробиоты.
Во время тяжёлых нагрузок мышцы вырабатывают лактат. Попадая в кишечник, он становится питанием для бактерий, что перестраивает баланс микрофлоры и стимулирует рост определённых видов микроорганизмов.
Возможности для спорта и здоровья
Учёные считают, что понимание этой связи открывает перспективы для спортивной медицины и диетологии. В будущем станет возможным точнее подбирать интенсивность тренировок и корректировать питание так, чтобы усиливать положительный эффект на микробиоту, повышать выносливость и ускорять восстановление организма.
Однако остаётся много нерешённых вопросов: какие именно упражнения наиболее эффективно влияют на микробиоту, как на процесс воздействует скорость прохождения пищи через кишечник и какие продукты усиливают положительное влияние тренировок.
Контекст исследований
Не только спорт, но и общее состояние организма связано с кишечной флорой. Например, учёные из Rush University ранее установили, что микробиота влияет даже на прочность позвоночника. Это подтверждает мысль, что кишечные бактерии играют куда более значимую роль, чем считалось ранее: они участвуют не только в пищеварении, но и в метаболизме, иммунитете и спортивной эффективности.
3 интересных факта о микробиоте и спорте
-
У профессиональных марафонцев микробиота отличается особым преобладанием бактерий Veillonella — они перерабатывают лактат в энергию, помогая выдерживать длительные нагрузки.
-
Исследования показали, что у людей, регулярно занимающихся спортом, разнообразие микрофлоры на 20-30 % выше, чем у малоподвижных.
-
Влияние физической активности на микробиоту проявляется уже через несколько недель регулярных тренировок, а при прекращении спорта баланс бактерий постепенно возвращается к исходному.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru