Тренировка с гирей
Тренировка с гирей
© wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Один снаряд — два подхода: магнезия и канифоль меняют результат

Магнезия против канифоли: что использовать для хвата в зале и скалолазании

Во многих видах спорта важно, чтобы руки крепко держали снаряд. Для этого спортсмены используют специальные средства — спортивную магнезию и канифоль. Они увеличивают трение и помогают надёжнее зафиксировать хват, но действуют по-разному.

Магнезия: сухость против скольжения

Магнезия — это соли магния, которые выпускают в формате порошка, блока или жидкой суспензии. Средство особенно полезно тем, у кого ладони быстро потеют. Оно сушит кожу и не позволяет грифу штанги, кольцам или турнику выскользнуть из рук.

Учёные отмечали, что использование магнезии помогало скалолазам выполнять больше подтягиваний, независимо от хвата. Поэтому её часто выбирают спортсмены, работающие с гирями, турниками, штангой или на скалодроме.

Форматы и особенности

  1. Сухая магнезия (порошок или блок) — доступная и эффективная. Минус в том, что она пылит и пачкает всё вокруг.

  2. Жидкая магнезия — соли магния в спиртовом растворе. После высыхания образует тонкий слой, который держится дольше и не осыпается. Но спирт может сушить кожу и оставлять резкий запах.

"На мой взгляд, последняя — самая лучшая. Она, конечно, пачкает одежду и осыпается на пол, но не так сильно, как порошок", — сказала спортсменка гиревого спорта Ия Зорина.

По её словам, блок удобно хранить в пластиковом контейнере, а вот жидкая магнезия может сильно отличаться по качеству: одни составы сохнут быстро, другие скатываются на ладонях.

Канифоль: липкость для железной хватки

Канифоль получают из хвойной смолы. Она создаёт липкий слой и помогает зафиксировать руки на снаряде. Средство подходит для подтягиваний, работы со штангой, гимнастических полотен и занятий на пилоне.

В отличие от магнезии, канифоль не оставляет белых следов и не разлетается по залу. Она дольше держится на коже, поэтому наносить её приходится реже. Выпускается в виде кристаллов, порошка или жидкости.

Однако для гиревого спорта канифоль не подходит: из-за её липкости дужка гири будет тереть ладони, и мозоли появятся быстрее. Также скалолазы часто отказываются от канифоли, так как она забивается в зацепы и не смывается водой.

Советы шаг за шагом

  1. Если тренируетесь со штангой или гирей — выбирайте магнезию в блоке.

  2. Для скалолазания подойдёт порошковая форма, чтобы быстро нанести её на ладони.

  3. Жидкая магнезия хороша в зале с чистым инвентарём: не пачкает, дольше держится.

  4. Канифоль лучше использовать для полотен, пилона и упражнений, где снаряд не прокручивается в ладонях.

Мифы и правда

  • Миф: магнезия всегда безопасна.
  • Факт: при интенсивном использовании порошка страдают дыхательные пути, особенно у людей с астмой.
  • Миф: канифоль универсальна.
  • Факт: она не подходит для всех видов спорта, а у чувствительных людей может вызвать дерматит.
  • Миф: жидкая магнезия — это та же пыль, только в тюбике.
  • Факт: у неё другой механизм — спирт испаряется, оставляя тонкий слой без осыпаний.

FAQ

Как выбрать магнезию?
Для тренировок в зале или на улице подойдёт блок. Если важно не пачкаться, лучше взять жидкую.

Сколько стоит магнезия или канифоль?
Блок или порошок стоят недорого, жидкие формы обычно дороже из-за удобства.

Что лучше: магнезия или канифоль?
Всё зависит от задач: для сухости и универсальности — магнезия, для липкости и фиксации — канифоль.

Исторический контекст

  1. Магнезию начали использовать ещё в гимнастике XX века.

  2. Канифоль изначально применялась музыкантами для смычков и артистами цирка.

  3. В скалолазании магнезия стала стандартом лишь в конце прошлого века.

А что если…

Если у вас сухая кожа, магнезия может пересушить её. В этом случае попробуйте канифоль или комбинированные варианты. А при проблемах с дыханием лучше выбирать жидкие формы, чтобы избежать лишней пыли.

Заканчивая разговор о средствах для хвата, стоит отметить три интересных факта: канифоль применяется не только в спорте, но и в производстве скрипичных смычков; жидкая магнезия иногда содержит добавки для ухода за кожей; а в некоторых странах обсуждают ограничения на использование порошка в закрытых залах.

