Дешевле и быстрее хладоэлемента: секрет свежих продуктов в дороге

С наступлением жары многие задумываются о том, как сохранить продукты свежими в дороге или на пикнике. Конечно, можно купить переносной холодильник, но не всегда это удобно или выгодно. Оказывается, простая кухонная губка может заменить дорогие аксессуары и выступить в роли мини-хладоэлемента.

Почему губка работает как аккумулятор холода

Секрет в ее пористой структуре. Обычная губка для мытья посуды впитывает воды в 20-30 раз больше собственного веса. Замерзая, эта жидкость превращается в лед, который долго держит низкую температуру. В итоге губка становится компактным и эффективным источником холода.

Преимущества метода:

простота;

скорость (заморозка за 15-20 минут);

низкая стоимость;

возможность многократного использования.

Как сделать "ледяной аккумулятор" из губки

Возьмите новые губки, не использованные для посуды. Смочите их в чистой воде, чтобы они максимально напитались. Поместите каждую губку в отдельный герметичный пакет с зип-застежкой. Уберите в морозильник до полного замерзания.

Важно: пакеты нужны для гигиеничности и защиты продуктов от влаги при размораживании.

Где можно использовать замороженные губки

для поездок на дачу;

на пикниках и выездах на природу;

при транспортировке замороженных продуктов из магазина;

в качестве временной замены холодильника при его поломке;

для охлаждения напитков в дороге.

Сравнение: губки и классические хладоэлементы