6 яиц и плитка шоколада — и получается рулет, который тает во рту

Есть десерт, который неизменно вызывает тёплые воспоминания и ощущение праздника, — это бисквитный рулет. Когда-то он был частым гостем на семейных застольях, а сегодня к классическому рецепту добавили лёгкую изюминку: вместо привычного джема — нежный шоколадный крем.

Почему он получается идеальным

Главный секрет этого рулета в том, что разрыхлитель вовсе не нужен. Тесто получается мягким, воздушным и эластичным благодаря особой технике приготовления. Оно не трескается при сворачивании и не крошится на тарелке.

Шоколадный крем — отдельная история. Он сливочный, бархатный и удивительно нежный. Баланс сладости здесь выверен идеально, поэтому он нравится даже тем, кто обычно не любит приторные начинки. И если вдруг немного крема останется, его можно использовать для пропитки печенья или вафель. Правда, чаще всего миска пустеет ещё до того, как рулет полностью собран.

Что понадобится

Ингредиенты (примерно на 12 порций):

Для теста:

6 яиц

щепотка соли

пакетик ванильного сахара

6 ст. л. сахара

6 ст. л. муки

Для шоколадного крема:

100 г тёмного шоколада

2 ст. л. какао-порошка

100 г масла

100 мл взбитых сливок

10 г сахарной пудры

Сколько времени нужно

Приготовление не займёт больше часа: около 30 минут уйдёт на подготовку ингредиентов и ещё 20 минут — на выпекание.