Квас под прицелом: 4 признака, указывающие на его непригодность – ваша безопасность превыше всего

Лето — пора освежающих напитков, и квас по праву занимает одно из лидирующих мест в списке любимых летних лакомств. Однако, как предупреждает диетолог-нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион, следует быть особенно внимательными при выборе и употреблении этого напитка, так как испорченный квас может представлять серьезную опасность для здоровья.

Медик подробно рассказала о признаках, по которым можно определить непригодный для употребления квас. Знание этих простых правил поможет избежать отравления и сохранить здоровье.

Первое, на что следует обратить внимание, — это запах. Натуральный квас должен иметь слегка кислый и хлебный аромат. Если запах слишком кислый, это должно насторожить.

Если в квасе чувствуется необычная горечь, это верный признак того, что напиток испорчен, и пить его категорически не стоит.

Цвет кваса также может указывать на его состояние. Если напиток имеет не характерный янтарный или коричневый цвет, а также обнаруживается мутный налет, от употребления такого кваса следует отказаться.

О порче продукта может свидетельствовать и осадок, особенно если он появился после того, как квас уже был открыт и хранился какое-то время вне холодильника. Это указывает на размножение бактерий.

Последствия употребления: симптомы отравления

Употребление испорченного кваса может привести к серьезным последствиям для здоровья. При попадании в организм такой напиток может спровоцировать тошноту и рвоту, диарею, боль и спазмы в животе, а также повышение температуры тела.

В совокупности эти симптомы могут привести к нарушению электролитного баланса, что чревато головокружениями, слабостью и нарушениями сердечного ритма. При появлении этих симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Правильное хранение кваса играет ключевую роль в предотвращении порчи. После открытия бутылки или емкости с квасом, его следует хранить в холодильнике.

При покупке кваса следует обращать внимание на срок годности и производителя. Отдавайте предпочтение проверенным маркам и избегайте приобретения напитка с истекшим сроком годности или в сомнительных местах.

Квас, безусловно, обладает определенной пользой для организма. Он содержит витамины группы B, аминокислоты и полезные бактерии. Однако, употреблять его следует умеренно, учитывая возможность возникновения неблагоприятных последствий при употреблении некачественного продукта.

Интересные факты о квасе:

Квас является одним из самых древних славянских напитков.

Первые упоминания о квасе относятся к X веку.

Квас традиционно изготавливается путем брожения хлеба, воды и сахара.

В разных регионах России существуют различные рецепты кваса.

Употребление кваса может быть приятным и полезным для здоровья. Однако, необходимо быть бдительным и внимательно относиться к качеству напитка, чтобы избежать отравления. Соблюдение простых правил, таких как проверка запаха, вкуса и цвета, а также правильное хранение, позволит наслаждаться квасом без риска для здоровья.