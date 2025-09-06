Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Тело хранит тайну: какой зажим мешает сесть на шпагат даже после тренировок

Тренер Джони Джонсон объяснила, почему не получается сесть на шпагат

Растяжка на шпагат многим кажется эффектным трюком, но на самом деле это показатель подвижности суставов и гибкости мышц. Освоить его непросто: чтобы сесть на шпагат без боли и травм, нужно понимать, какие ограничения мешают телу. Тренер и бывшая профессиональная танцовщица, основательница Strong Mom Society Джони Джонсон выделяет пять главных причин, почему шпагат не даётся, и объясняет, как с ними справиться.

Жёсткие бёдра и неподвижные тазобедренные суставы

Частая проблема — напряжение в области бёдер и сгибателей таза. Если они не могут полностью раскрываться, шпагат будет ограничен. Причиной становятся сидячий образ жизни, мышечные дисбалансы, перенапряжение или травмы.

Чтобы улучшить подвижность, полезны поза голубя и выпад с акцентом на растяжку сгибателя бедра. Но важно помнить: гибкость невозможна без мобильности. Если мышцы не работают в полном диапазоне движений, они сковываются и слабеют. Поэтому растяжку стоит сочетать с укреплением бёдер.

Слишком напряжённые подколенные сухожилия

Если таз не стабилен и появляется боль в пояснице, виноваты могут быть задние поверхности бёдер. "Тугие хамстринги смещают таз и ограничивают движение", — объясняет Джонсон. В результате нагрузка ложится на поясницу, колени и тазовые кости.

Регулярные наклоны сидя вперёд и полу-шпагат помогут снять напряжение. Но простая статическая растяжка без разминки может привести к травме. Перед упражнениями стоит включать динамику: махи ногами, лёгкие приседания, шаги или кардио.

Ограничения во внутренней поверхности бёдер

Многие чувствуют, что "тянет пах" при попытке сесть на шпагат. Это связано с недостаточной гибкостью приводящих мышц (аддукторов), которые отвечают за сведение ног и участвуют в движении тазобедренных суставов.

Длительное сидение или стояние в одном положении приводит к их "сжатому" состоянию, словно тугая резинка без эластичности. Лучшее средство — "бабочка", которая одновременно снимает зажимы в паху, пояснице и тазобедренных. Для прогресса полезно добавлять упражнения на мобильность, постепенно расширяя амплитуду.

Напряжение мышц тазового дна

Эта область состоит из нескольких слоёв соединительной ткани и мышц, которые напрямую связаны с подвижностью таза и бёдер. Когда они перенапряжены, это отражается на гибкости всего нижнего отдела тела.

Чтобы снизить напряжение, подойдут расслабляющие упражнения лёжа на спине с коленями, разведёнными в стороны. Важно учиться отпускать мышцы тазового дна в процессе работы над шпагатом.

Жёсткая поясница из-за сгибателей бёдер

Неожиданная причина проблем со шпагатом — скованность поясницы. Чаще всего это следствие зажатых сгибателей бёдер (подвздошно-поясничной мышцы). Они могут провоцировать лордоз — чрезмерный прогиб в пояснице.

Растяжка этих мышц в выпадe на колене помогает разгрузить поясницу. Но есть и другой фактор — дыхание. Поверхностное, грудное дыхание укорачивает мышцы спины. Освоение диафрагмального дыхания — когда при вдохе поднимается живот, а не грудь — постепенно снимает зажимы и улучшает осанку.

Освоение шпагата требует комплексного подхода: растяжки, укрепления мышц, динамических упражнений и правильного дыхания. Гибкость — это не врождённый дар, а результат систематической работы с телом.

