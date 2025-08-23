Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
кража в аэропорту
кража в аэропорту
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:00

Опыт путешественника: почему теперь я никогда не кладу паспорт и деньги вместе

Как защитить себя от кражи в путешествии: разделение денег

В одной из первых поездок я допустил типичную ошибку. Все деньги и паспорт лежали в одном кошельке. Его украли в автобусе, и в одно мгновение я остался "без лица и без средств". Тогда я понял, что самая простая мера безопасности — разделять.

Как я делаю теперь

— Паспорт всегда храню отдельно от наличных: в сейфе отеля или во внутреннем кармане под одеждой.
— Часть денег ношу в кошельке, часть — в скрытом чехле на поясе или даже в носке чемодана.
— Завёл резервную карту и держу её в багаже или в отдельном кармане рюкзака.

Почему это работает

Кражи случаются внезапно: в транспорте, на рынке, в толпе. Но если деньги и документы лежат в разных местах, вор никогда не заберёт всё сразу. Потеря будет неприятной, но не критичной: можно вернуться в отель, достать запас и спокойно решить вопрос с консульством или банком.

Личный эффект

После того случая я чувствую себя спокойнее. Даже если украдут кошелёк, у меня останутся документы и запасная карта. Эта привычка однажды спасла меня в Риме: вор вытащил бумажник, но паспорт был в сейфе, а деньги — на резервной карте. Потеря ограничилась сотней евро вместо полной катастрофы.

Итог

Разделять деньги и документы — это маленький шаг, который делает путешествие безопаснее. Простая привычка избавляет от страха и даёт чувство контроля, даже если что-то случится.

