Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Врачи
Врачи
© dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under Creative Commons CC0 License
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:12

Донорский орган разделили на двоих: уникальная операция прошла успешно

В Иркутске провели сплит-трансплантацию печени подростку и женщине с циррозом

Уникальную операцию провели врачи в Иркутске — специалисты использовали одну донорскую печень, чтобы пересадить её одновременно двум пациентам. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Как это было

Речь идёт о сплит-трансплантации — методике, при которой донорскую печень разделяют на две части:

  • меньшую долю пересадили 15-летнему подростку, страдавшему от нарушений желчного оттока,
  • основную часть — 58-летней женщине, у которой был диагностирован тяжёлый цирроз.

Обе операции прошли успешно, и, как сообщает ведомство, пациенты уже чувствуют себя хорошо.

Почему это важно

Метод сплит-трансплантации позволяет одним донорским органом спасти сразу двоих — это особенно актуально в условиях нехватки донорских органов.

Другие истории врачебной помощи

В Москве спасли 86-летнего отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского — у него возникли осложнения на фоне COVID-19, затронувшие головной мозг. Сейчас пациент идёт на поправку и скоро будет выписан домой.
В Уфе врачи извлекли зубную щётку из пищевода мужчины — он случайно проглотил её во время чистки зубов. Операция была сложной, так как предмет сливался по цвету с окружающими тканями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные выяснили: витамин D способен замедлять биологическое старение вчера в 22:19

Обычный витамин, который продлевает молодость: исследование длиной в пять лет показало удивительные результаты

Крупное исследование VITAL доказало: ежедневный прием витамина D замедляет укорочение теломер, сохраняя биологическую молодость. Особенно важен для женщин старше 60 лет — защита костей, мышц и иммунитета.

Читать полностью » Врач Сухарева назвала опасности тартара из сырого мяса и рыбы вчера в 22:01

Блюдо для гурманов или подарок гельминтам: две стороны тартара

Тартар из рыбы или мяса выглядит изысканно, но может таить опасность. Врач объяснила, какой вариант безопаснее и почему стоит быть осторожным.

Читать полностью » Три основные причины и триггера головных болей вчера в 21:10

Ваша головная боль — это сигнал о чем-то серьезном: эти причины важно знать

Головная боль — это сигнал организма о неблагополучии. Узнайте о ключевых причинах и тревожных симптомах, когда стоит обращаться к врачу.

Читать полностью » Врач-эндокринолог Наталья Балашова назвала продукты для здоровья кожи и волос вчера в 20:06

Секрет сияющей кожи: как белок и вода работают на вашу красоту

Узнайте, как белок, витамины и правильная гидратация влияют на сияющую кожу и густые волосы. Откройте для себя секреты красоты от врачей.

Читать полностью » Учёные выявили связь между потреблением калия и снижением риска депрессии вчера в 19:04

Калий — ваш секретный союзник против депрессии: узнайте, сколько его нужно

Узнайте, как калий способен повысить ваше психическое здоровье и сделать вас менее уязвимыми к депрессии. Включите эти продукты в свой рацион и улучшите качество жизни.

Читать полностью » Врачи: равномерное распределение белка в течение дня повышает эффективность тренировок вчера в 18:33

Пропустили белковое окно после тренировки — и рост мышц остановился

Узнайте, сколько белка необходимо для набора мышечной массы. Правильное распределение и разнообразие источников – ключ к успеху.

Читать полностью » Семь малозаметных признаков дефицита витамина Е вчера в 18:01

Скрытые знаки дефицита витамина Е: проверьте, не угрожают ли они вашему здоровью

Вы знаете, что дефицит витамина Е может проявляться через обычные признаки? Узнайте о 7 тревожных симптомах и о том, как восполнить его запасы.

Читать полностью » Пятиступенчатая система ухода за руками: как сохранить кожу молодой и здоровой вчера в 17:59

Почему ваши руки выдают возраст: 5 шагов к улучшению состояния кожи

Узнайте, как вернуть женщинам молодость кожи рук с помощью пяти простых шагов: от очищения до защиты от солнца. Каждый шаг важен для вашего ухода.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Американский совет по упражнениям выявил лучшие методы тренировки грудных мышц
Культура и шоу-бизнес

Фильм Игоря Марченко "Счастлив, когда ты нет" получил главный приз фестиваля "Короче" в Калининграде
Туризм

Можно ли поехать отдыхать в бархатный сезон, если ребёнок учится
Еда

Как приготовить гнезда из фарша с сыром и яйцом: пошаговая инструкция
Дом

Спальня-офис: практичное решение с плотной шторой
Наука и технологии

Гипсовый крест возрастом 1400 лет найден в ОАЭ: открытие меняет историю региона
Питомцы

Эксперты: британские и сиамские кошки чаще демонстрируют признаки ревности
Авто и мото

Перекупщики объяснили, почему покупка подержанного авто у дилера обходится дороже частника
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru