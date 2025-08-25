Донорский орган разделили на двоих: уникальная операция прошла успешно

Уникальную операцию провели врачи в Иркутске — специалисты использовали одну донорскую печень, чтобы пересадить её одновременно двум пациентам. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Как это было

Речь идёт о сплит-трансплантации — методике, при которой донорскую печень разделяют на две части:

меньшую долю пересадили 15-летнему подростку, страдавшему от нарушений желчного оттока,

основную часть — 58-летней женщине, у которой был диагностирован тяжёлый цирроз.

Обе операции прошли успешно, и, как сообщает ведомство, пациенты уже чувствуют себя хорошо.

Почему это важно

Метод сплит-трансплантации позволяет одним донорским органом спасти сразу двоих — это особенно актуально в условиях нехватки донорских органов.

Другие истории врачебной помощи

В Москве спасли 86-летнего отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского — у него возникли осложнения на фоне COVID-19, затронувшие головной мозг. Сейчас пациент идёт на поправку и скоро будет выписан домой.

В Уфе врачи извлекли зубную щётку из пищевода мужчины — он случайно проглотил её во время чистки зубов. Операция была сложной, так как предмет сливался по цвету с окружающими тканями.