Мужчина, храпящий во сне
Мужчина, храпящий во сне
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:07

Спите с шумом — просыпаетесь с болью: как обычный храп превращается в болезнь, опасную для жизни

Апноэ сна нарушает кровоснабжение и повышает уровень гормонов стресса — Александр Мясников

Многие относятся к храпу как к безобидной привычке или просто неудобству для окружающих. Однако, по словам врача и телеведущего Александра Мясникова, регулярный громкий храп может быть симптомом серьёзного нарушения — синдрома апноэ сна. Этот диагноз связан не только с качеством отдыха, но и с риском развития опасных заболеваний, включая язву желудка.

"Синдром апноэ сна (храп) может быть одним из факторов, способствующих развитию язвы желудка", — отметил Мясников в беседе с "Российской газетой".

Как храп связан с язвой

Синдром апноэ сна — это состояние, при котором во сне дыхание человека периодически прерывается. В этот момент мозг и органы испытывают нехватку кислорода. Такие ночные "остановки дыхания" повторяются десятки раз за ночь, вызывая стрессовую реакцию организма.

"В число причин язвообразования входят генетическая предрасположенность, курение, стресс, употребление алкоголя и синдром апноэ у людей, страдающих тяжёлым храпом", — подчеркнул врач.

Хроническое кислородное голодание, по словам экспертов, усиливает выработку кортизола и адреналина — гормонов стресса, которые нарушают работу сосудов и пищеварения. При постоянных спазмах и повышенной кислотности слизистая желудка становится уязвимой, что повышает риск язвы.

Интересно, что кофе, вопреки распространённым мифам, не входит в список продуктов, провоцирующих болезнь.

"Кофе, вопреки распространённым представлениям, не относится к продуктам, провоцирующим язву", — пояснил Мясников.

Сравнение: ключевые факторы риска развития язвы

Фактор Влияние на желудок Можно контролировать
Стресс Повышает кислотность и спазмы Да
Алкоголь Разрушает слизистую оболочку Да
Курение Замедляет регенерацию тканей Да
Генетика Наследственная предрасположенность Нет
Апноэ сна Нарушает кровоснабжение и гормональный баланс Частично

Храп и другие скрытые угрозы

По словам Александра Мясникова, синдром апноэ влияет не только на желудок, но и на весь организм. Постоянное прерывание дыхания во сне ведёт к колебаниям давления, сбоям обмена веществ и даже гормональным нарушениям.

"Храп связан с повышенным артериальным давлением, высоким уровнем сахара в крови и проблемами с мужской потенцией", — отметил врач.

Недостаток сна и кислорода заставляет сердце работать с перегрузкой, а поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина. В результате — риск гипертонии, диабета и эректильной дисфункции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать храп просто особенностью сна.
    Последствие: болезнь прогрессирует незаметно, повышая риск инсульта, язвы и гипертонии.
    Альтернатива: обратиться к сомнологу, провести диагностику сна.

  • Ошибка: лечить язву, игнорируя ночное апноэ.
    Последствие: симптомы возвращаются, так как причина не устранена.
    Альтернатива: совместное лечение гастроэнтеролога и специалиста по сну.

  • Ошибка: надеяться на "народные методы" — капли, травы и бальзамы.
    Последствие: временное улучшение без реального эффекта.
    Альтернатива: коррекция сна с помощью CPAP-терапии или специальных масок.

А что если…

А что если храпят только изредка? Это не всегда тревожный сигнал, но если храп сопровождается паузами в дыхании, внезапными пробуждениями, сонливостью днём — стоит обратиться к врачу.

А если у человека уже есть язва желудка? Апноэ сна может замедлить восстановление слизистой, поэтому важно не только соблюдать диету, но и следить за качеством сна.

Если же проблема связана с избыточным весом, похудение нередко помогает облегчить течение апноэ.

Плюсы и минусы CPAP-терапии при апноэ сна

Аспект Плюсы Минусы
Эффективность Нормализует дыхание и сон Требует привыкания
Воздействие Снижает риск язвы, гипертонии, инсульта Неудобна при частых поездках
Стоимость Доступна в крупных городах Может быть дорогой для домашнего использования

FAQ

Можно ли вылечить храп без аппаратов?
Иногда помогает снижение веса, отказ от алкоголя, сон на боку и лечение носовых заболеваний. Но при апноэ без аппаратной терапии не обойтись.

Опасен ли храп для женщин?
Да. Хотя у мужчин он встречается чаще, у женщин после 50 лет риск апноэ растёт, особенно при избыточном весе.

Кофе действительно не вреден при язве?
Да, современные исследования не подтверждают прямой связи кофеина с язвообразованием, если напиток употребляется умеренно.

Можно ли полностью избавиться от апноэ?
В лёгких случаях — да, при изменении образа жизни. В тяжёлых — требуется длительная терапия и контроль сна.

Мифы и правда

  • Миф: храпят только пожилые и полные люди.
    Правда: апноэ встречается и у молодых, особенно при стрессах и нарушении носового дыхания.

  • Миф: язва появляется только из-за питания.
    Правда: стресс и нарушение сна влияют на желудок не меньше.

  • Миф: если выспаться на выходных, всё пройдёт.
    Правда: хроническое апноэ нельзя компенсировать "отсыпанием".

  • Миф: CPAP-маска неудобна и бесполезна.
    Правда: при правильной настройке она помогает большинству пациентов.

Исторический контекст

Синдром апноэ сна начали активно изучать лишь в 1980-х годах, когда врачи заметили связь между ночным храпом и сердечно-сосудистыми болезнями. Сегодня известно, что регулярное кислородное голодание провоцирует не только гипертонию, но и язву желудка, диабет и когнитивные нарушения.

Современная сомнология рассматривает храп не как косметический дефект, а как медицинскую проблему, требующую внимания — особенно у людей старше 40 лет.

Три интересных факта

  1. В среднем человек с апноэ сна теряет до 5 лет качественного сна за десятилетие.

  2. Каждый третий мужчина старше 45 лет храпит регулярно, но лишь 10 % обращаются к врачу.

  3. После начала CPAP-терапии у пациентов снижается уровень сахара и нормализуется давление уже через месяц.

