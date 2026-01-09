Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Vadim Zhivotovsky is licensed under CC BY 3.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:55

Список музеев больше не работает: зимние города берут запахами, вкусами и разговором на улице

Январские туристы в Стамбуле выбирают искандер-кебаб и кофе вместо музеев — Турпром

Январский город — это время, когда путешествие перестаёт быть гонкой по достопримечательностям и превращается в попытку почувствовать ритм улиц. Об этом сообщает издание "Турпром", отмечая, что зимой туристы всё чаще ищут не "обязательные" локации, а тёплые впечатления: запахи кофе, шум рынков, короткие разговоры с местными. После праздничной суеты людям хочется замедлиться и выбрать маршрут, в котором важны не отметки на карте, а ощущение живого города.

Стамбул: гастрономия вместо экскурсионного списка

Стамбул зимой остаётся узнаваемым — Айя-София и Голубая мечеть никуда не исчезают, — но для многих гостей главным впечатлением становятся вкусы. По данным "Турпрома", владельцы небольших отелей в районе Султанахмет отмечают: в январе туристы всё чаще спрашивают не о музеях, а о том, где попробовать настоящий искандер-кебаб или выпить турецкий кофе. В холодный сезон еда работает как часть городской культуры и одновременно как способ согреться.

Турецкая кухня в это время раскрывается особенно ярко: специи усиливают ощущение тепла, а уличная еда становится отдельным приключением. В числе зимних "обязательных" пунктов названы искандер-кебаб, балык-экмек, салеп и крепкий турецкий кофе. Среди рекомендованных мест — Deraliye Terrace Restaurant в Султанахмете с оценкой 4,5 и средним чеком 300-500 TRY, а также Hafiz Mustafa 1864 с рейтингом 4,6 и средним чеком 150-300 TRY.

Бангкок: рынки как сцена повседневной жизни

Зимний Бангкок привлекает не только храмами и дворцами — главным "театром" города становятся рынки. Как пишет "Турпром", гиды отмечают, что зимой туристы, особенно те, кто уже бывал в столице Таиланда, чаще выбирают прогулки по ночным и плавучим рынкам вместо классических экскурсий. Там проще почувствовать город: шумный, яркий, постоянно движущийся.

На рынках легко совместить впечатления и практику — попробовать уличную еду и сразу увидеть бытовую сторону мегаполиса. Среди гастрономических ориентиров называются манго стики райс, пад тай, дуриан и тайский шёлк как популярная покупка. Для посещения выделены Chatuchak Weekend Market (оценка 4,4, открыт только по выходным) и Damnoen Saduak Floating Market (оценка 4,3), где цены зависят от выбранных товаров и блюд.

Рим: кофейни как способ "жить в городе"

Зимний Рим, по наблюдениям "Турпрома", часто открывается через кофейни — именно там туристы проводят больше времени, сознательно избегая толп у Колизея и Ватикана. Для многих это становится самым точным способом почувствовать местную жизнь: быстрый ритм бариста, разговоры за стойкой, привычка выпить кофе на ходу и вернуться к своим делам.

В числе зимних фаворитов — капучино, макиато, круассан и тирамису. Среди рекомендованных мест названы Sant'Eustachio Il Caffè (оценка 4,5, средний чек 3-5 евро) и Antico Caffè Greco (оценка 4,3, средний чек 5-7 евро). В таких точках Рим воспринимается не как музей под открытым небом, а как город, в котором можно ненадолго стать своим.

