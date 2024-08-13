Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 92,6592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 100,559
РБК: «Росспиртпром» анонсировал третье повышение цен в этом году
  1. Главная
  2. Страна

Росспиртпром повышает цены на спирт: осеннее подорожание на 25% и причины роста

РБК: «Росспиртпром» анонсировал третье повышение цен в этом году

Крупнейший производитель спирта "Росспиртпром", который недавно стал частным, анонсировал уже третье повышение цен. К осени общее удорожание спирта с начала лета достигнет 25%. В связи с этим другие заводы также увеличили свои цены.

С 1 сентября стоимость спирта возрастет на почти 9%, что приведет к повышению с 780 до 850 рублей за 1 децилитр ректификованного спирта. О том, что с осени цены повысятся, производители были уведомлены в начале августа. "Росспиртпром" объясняет такие меры удорожанием заемного капитала после изменения ключевой ставки Банка России и значительным ростом себестоимости из-за повышения цен на основные материалы и услуги.

По подсчетам участников рынка, за период с июня по сентябрь этого года цена на спирт увеличится на 25%. Повышение цен касается не только "Росспиртпрома", но и других алкогольных производителей. Представители отрасли выразили обеспокоенность, что рост цен негативно скажется на конечном потребителе.

Фото: freepik

Мир

"Взгляд": Из-за слабости Трампа "ястребы" Вашингтона захлопали крыльями

Атака ВСУ на Курскую область воодушевила радикалов в Республиканской партии Америки, которые давно хотят усилить военную поддержку ВСУ. "Ястребы" призывают посадить ветеранов ВВС США за штурвалы F-16, чтобы помочь Украине.

Читать полностью
Baijiahao: Путин лишил Китай многомиллиардного контракта

Baijiahao: Путин лишил Китай многомиллиардного контракта

Китайские журналисты из Baijiahao сообщили о решении Владимира Путина отказаться от сотрудничества с Поднебесной в проекте по строительству высокоскоростной ж/д между Москвой и Петербургом.

Читать полностью

Общество

Google прекращает работу BigQuery в России с 9 сентября

Google прекращает работу BigQuery в России с 9 сентября

Google прекратит в России использование облачного сервиса BigQuery для работы с большими данными. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании Softline, пользователи уже получили уведомления об этом изменении, которое вступит в силу с 9 сентября.

Читать полностью
Собчак оценила интервью Илона Маска с Дональдом Трампа:

Собчак оценила интервью Илона Маска с Дональдом Трампа: "Люблю, когда корёжит"

Ксения Собчак объяснила, чем ей понравилось интервью Илона Маска с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Читать полностью

Новости