Росспиртпром повышает цены на спирт: осеннее подорожание на 25% и причины роста

Крупнейший производитель спирта "Росспиртпром", который недавно стал частным, анонсировал уже третье повышение цен. К осени общее удорожание спирта с начала лета достигнет 25%. В связи с этим другие заводы также увеличили свои цены.

С 1 сентября стоимость спирта возрастет на почти 9%, что приведет к повышению с 780 до 850 рублей за 1 децилитр ректификованного спирта. О том, что с осени цены повысятся, производители были уведомлены в начале августа. "Росспиртпром" объясняет такие меры удорожанием заемного капитала после изменения ключевой ставки Банка России и значительным ростом себестоимости из-за повышения цен на основные материалы и услуги.

По подсчетам участников рынка, за период с июня по сентябрь этого года цена на спирт увеличится на 25%. Повышение цен касается не только "Росспиртпрома", но и других алкогольных производителей. Представители отрасли выразили обеспокоенность, что рост цен негативно скажется на конечном потребителе.

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