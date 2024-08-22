За 2023 год Армения отправила в Россию 16,4 миллиона литров чистого спирта коньяка

С 2023 года по первое полугодие 2024 года Армения экспортировала в Россию коньяк на сумму около 107,1 миллиарда драмов (примерно 275 миллионов долларов). Эти данные были предоставлены Комитетом государственных доходов Армении.
За 2023 год из Армении в Россию было отправлено 16,4 миллиона литров чистого спирта коньяка на сумму 74,6 миллиарда драмов (около 191,7 миллиона долларов). В первом полугодии 2024 года объём экспорта составил 7,2 миллиона литров на сумму 32,5 миллиарда драмов (примерно 83,4 миллиона долларов).
По данным ведомства, Россия является основным рынком сбыта для армянского коньяка, принимая около 80% всего экспортируемого объёма.
20 августа международная антиконтрафактная ассоциация и Союз производителей коньяка РФ предоставили совместное исследование, в котором отметили, что около 90% продаваемого в России армянского коньяка не соответствует стандартам безопасности. Почти половина из них содержит невиноградные спирты.
200 образцов продукции от 10 производителей были приобретены в крупных сетевых магазинах и отправлены на экспертизу во Всероссийский НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.
В ответ на это в Армении отметили, что они не получали официальных сообщений от российских властей о проблемах с качеством экспортируемого коньяка.
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