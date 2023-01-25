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  • Опубликована сегодня в 8:44

В России могут ужесточить контроль за оборотом этилового спирта

Члены обеих палат Федерального собрания предлагают ужесточить контроль за оборотом этанола за счет маркировки первичной упаковки лекарственных препаратов.

Законопроект вводит обязанность производителей лекарственного препарата для медицинского применения с международным непатентованным наименованием "этанол" наносить средства идентификации на первичную упаковку независимо от наличия вторичной.

Документ также определяет, кому возможна продажа этанола. В первую очередь, это индивидуальные предприниматели или юрлица с медицинской или фармацевтической лицензией.

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