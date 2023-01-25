Члены обеих палат Федерального собрания предлагают ужесточить контроль за оборотом этанола за счет маркировки первичной упаковки лекарственных препаратов.
Законопроект вводит обязанность производителей лекарственного препарата для медицинского применения с международным непатентованным наименованием "этанол" наносить средства идентификации на первичную упаковку независимо от наличия вторичной.
Документ также определяет, кому возможна продажа этанола. В первую очередь, это индивидуальные предприниматели или юрлица с медицинской или фармацевтической лицензией.
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