Члены обеих палат Федерального собрания предлагают ужесточить контроль за оборотом этанола за счет маркировки первичной упаковки лекарственных препаратов.

Законопроект вводит обязанность производителей лекарственного препарата для медицинского применения с международным непатентованным наименованием "этанол" наносить средства идентификации на первичную упаковку независимо от наличия вторичной.

Документ также определяет, кому возможна продажа этанола. В первую очередь, это индивидуальные предприниматели или юрлица с медицинской или фармацевтической лицензией.