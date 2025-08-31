Энергия Байкала в объективе: кадры, которые разделили зрителей на два лагеря

Что может удивить на Байкале больше, чем величие самого озера? Возможно, только люди, которые приезжают туда в поисках "женской энергии".

Российский фотограф Александр Шобогоров снял на видео один из таких ретритов и поделился записью в соцсетях.

"Я отказался понимать"

Ретрит проходил в 2021 году в деревне Харанцы на острове Ольхон. По словам Шобогорова, первый день выглядел вполне невинно: приветственные речи, знакомства. Но уже наутро атмосфера резко изменилась.

"Я был в шоке от москвичей, которые имитировали секс и очень громко кричали, молились, плакали и постоянно танцевали. Самое забавное, что через четыре дня я настолько втянулся, что начал верить в эту энергию", — рассказал фотограф.

Он подчеркнул, что сам никого не осуждал. Для него это был скорее опыт наблюдателя: исследовать и фиксировать происходящее объективом.

Видео стало вирусным

Ролик быстро разлетелся по соцсетям и вызвал бурную реакцию. Многим зрителям подобные практики показались оскорбительными по отношению к Байкалу и культуре местных народов.

"Честно сказать, шок… Потому что Байкал и энергия Ольхона совсем не для такой чуши. Как по мне, это осквернение данного священного места". "Очень жаль, что безумие докатилось и сюда. "Просвященные", это священное место, но не ваше. Уважайте его". "Необходимо прекратить нью-эйдж практики на святынях бурятского народа".

Итог

Для кого-то это был весёлый и необычный опыт. Для других — грубое вторжение в священное пространство. Одно можно сказать точно: история Александра Шобогорова не оставила равнодушным никого.