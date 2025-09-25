Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Karel x is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:11

Сибирский чудотворец, которого знают в мире: в Верхотурье почтили Симеона Верхотурского

В Верхотурье прошла служба в честь перенесения мощей Симеона Верхотурского

В духовном сердце Урала — городе Верхотурье Свердловской области — прошла торжественная служба в честь праздника перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского, которого называют чудотворцем всея Сибири. Богослужение в Крестовоздвиженском соборе возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. На службу съехалось более тысячи паломников со всей страны.

История святыни

Первоначально мощи Симеона находились в селе Меркушино. В 1704 году их перенесли в Свято-Николаевский монастырь, а спустя два века — в Крестовоздвиженский собор. Сегодня этот храм занимает третье место в России по величине, уступая лишь московскому храму Христа Спасителя и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге.

Симеон Верхотурский — святой, которого знают во всем мире

Митрополит Евгений отметил:

"Симеон Верхотурский очень мощно и сильно помогает тем, кто обращается к нему. Сегодня более тысячи человек приехало в Верхотурье — это те люди, которым святой Симеон сделал что-то доброе. И его почитают по всему миру. Бывает, приедешь в какую-то дальнюю страну, где есть православный храм, заходишь, а там икона Спасителя, икона Пресвятой Богородицы и икона Симеона Верхотурского".

Крестный ход и паломники

Особое внимание на празднике было приковано к паломникам, которые отправились в путь 14 сентября из Алапаевска. За десять дней они прошли через пять монастырей, неся иконы праведного Симеона и святой Екатерины.

По словам директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева:

"История крестного хода началась именно в этот день в 1914 году. И тогда верующие несли две иконы праведного Симеона и святой Екатерины. Спустя сто лет эта традиция была возрождена, и мы стараемся трепетно ее хранить".

Поддержка святынь и города

Фонд святой Екатерины совместно с правительством Свердловской области много лет занимается восстановлением облика Верхотурья. Благодаря их усилиям благоустраиваются монастыри, а также реализованы проекты для местной инфраструктуры — например, подготовка медперсонала для городской больницы.

