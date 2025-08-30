Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:16

Билет дешёвый, страх включён: соцсети о полёте через ураган

FlightRadar24: рейс Spirit Airlines прошёл через область урагана "Эрин"

Недавний перелёт Spirit Airlines из Филадельфии в Сан-Хуан вызвал оживлённые споры среди путешественников. По данным сервиса FlightRadar24, рейс NK2298 18 августа прошёл прямо через область, где в это время находился ураган Эрин, достигавший ранее 4-й категории.

Самолёт вылетел в 13:34 и приземлился в 17:25 — примерно на 40 минут позже расписания. FlightRadar24 сопроводили публикацию с иронией: "Выполнил ли Spirit миссию Hurricane Hunter?", сравнив маршрут с работой исследовательских экипажей NOAA, которые изучают эпицентры штормов.

Что говорят авиакомпания и эксперты
В Spirit Airlines подчеркнули, что экипаж строго следовал указаниям авиадиспетчеров:

"Наши пилоты работали по процедурам УВД. Центр управления отслеживает погоду и помогает выбирать маршруты, позволяющие безопасно обходить или перелетать неблагоприятные зоны", — заявили в компании.

Эксперты подтверждают: угрозы не было.
Майкл Маккормик из Университета аэронавтики Эмбри-Риддла пояснил, что самолёт находился на эшелоне 37 000 футов — выше зоны основной активности урагана.

"Там наблюдалась лишь лёгкая турбулентность. Маршрут не представлял опасности", — отметил он.

Реакция в соцсетях
Несмотря на успокаивающие заявления специалистов, пользователи в соцсетях отреагировали бурно. Многие назвали маршрут "безответственным" и признались, что подобные новости усиливают тревогу перед перелётами.

Но немало было и шуток:

"Они будут взимать доплату за посещение зоны урагана".
"Другие авиакомпании: обходим ураган. Spirit: билет за $39 не включает фактор страха".
"Это эквивалентно тому, как если бы машина слегка ударилась о бордюр".

Ураган "Эрин": справка
По данным NOAA, в ночь на 17 августа шторм снова усилился до 4-й категории, но к 22 августа начал переход в посттропическую фазу, оставаясь при этом достаточно мощным.

