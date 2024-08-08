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Жителя ЛНР поймали за шпионажем
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Мужчине из ЛНР грозит 13 лет по статье о шпионаже

Жителя ЛНР поймали за шпионажем

Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор гражданину Украины, обвиняемому в шпионаже. По данным прокуратуры ЛНР, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж).

По информации прокуратуры, в сентябре 2022 года 40-летний Юрий Галецкий, имевший гражданство Украины, добровольно собирал информацию о расположении российских военнослужащих в Харьковской области. Полученные данные он передавал украинским спецслужбам во время личных встреч.

Суд признал виновного и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал, что обвиняемый совершил преступление.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Tiffany A. Aiken.

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