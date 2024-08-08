Мужчине из ЛНР грозит 13 лет по статье о шпионаже

Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор гражданину Украины, обвиняемому в шпионаже. По данным прокуратуры ЛНР, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж).
По информации прокуратуры, в сентябре 2022 года 40-летний Юрий Галецкий, имевший гражданство Украины, добровольно собирал информацию о расположении российских военнослужащих в Харьковской области. Полученные данные он передавал украинским спецслужбам во время личных встреч.
Суд признал виновного и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал, что обвиняемый совершил преступление.
Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Tiffany A. Aiken.
В Саратове живет мать с десятью детьми
Вера Щербакова из Саратовской области, удостоенная звания "Мать-героиня", воспитывает десятерых детей вместе с супругом, создавая атмосферу любви и уважения. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты.
Путин подписла закон, облегчающий процесс получения банкротства
Президент России Владимир Путин утвердил новый закон, который облегчает процесс получения документов для граждан, желающих пройти процедуру внесудебного банкротства. Информация о принятом законе опубликована на официальном портале для размещения правовых актов.
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в книгах и литературе
Президент России Владимир Путин ратифицировал федеральный закон, направленный на борьбу с распространением наркотической пропаганды в литературе и искусстве, а также вводящий определение "антинаркотическая пропаганда". Официальный текст закона опубликован на портале для официального опубликования правовых актов.
В ДГТУ обсудят актуальные вопросы науки и образования
В Донском государственном техническом университете проходит международная научно-практическая конференция "Приоритетные направления развития науки и образования в условиях формирования технологического суверенитета".