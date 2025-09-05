Какие повседневные ошибки оборачиваются хронической болью в спине

Многие повседневные привычки, которые кажутся безобидными, на самом деле постепенно подрывают здоровье позвоночника и становятся причиной хронических болей. Врач общей практики Айгуль Арсланова в беседе с UfaTime. ru назвала главные ошибки, которых стоит избегать, если вы хотите сохранить спину здоровой.

Сидячий образ жизни и осанка

На первом месте среди "врагов" позвоночника — длительное сидение без перерывов. Эта привычка ухудшает осанку и увеличивает нагрузку на спину. Чтобы минимизировать вред, важно вставать и делать лёгкую разминку каждые 30-60 минут.

Не менее опасна привычка сутулиться. Неправильная осанка ведёт к искривлению позвоночника и хроническому напряжению мышц.

"Смартфоновая шея"

Современный бич — постоянное наклонение головы вперёд при использовании телефона. Такая поза значительно увеличивает нагрузку на шейный отдел позвоночника, вызывая боли и скованность.

"Долгое сидение без перерывов ухудшает осанку и увеличивает нагрузку на позвоночник", — отметила врач Айгуль Арсланова.

Другие вредные привычки

• Подъём тяжестей с опорой на мышцы спины вместо ног приводит к травмам и растяжениям.

• Сон на неподходящих матрасе и подушке не даёт мышцам расслабляться и вызывает хронические боли.

• Недостаток регулярной физической активности ослабляет мышечный корсет, из-за чего позвоночник остаётся без естественной поддержки.

• Хронический стресс провоцирует мышечные спазмы, усиливающие дискомфорт и ограничивающие подвижность.

Как сохранить здоровье спины

Чтобы избежать проблем, специалисты советуют использовать регулируемые столы-трансформеры, выбирать ортопедические подушки и матрасы, заниматься йогой, растяжкой или лёгкой гимнастикой. Хороший эффект даёт дыхательная практика — она помогает снимать напряжение и расслаблять мышцы.