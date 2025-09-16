Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:59

Боль в спине умеет молчать годами: когда "тянущее чувство" становится приговором для позвоночника

Невролог Пётр Соков: первые признаки проблем с позвоночником проявляются тянущей болью

Боль в спине — сигнал, который слишком часто игнорируется, пока он не перерастает в серьёзные проблемы. Невролог Пётр Соков в беседе с ecosever.ru напомнил: даже небольшой дискомфорт может быть первым намёком на начинающиеся нарушения в позвоночнике.

Почему важно реагировать на первые симптомы

По словам специалистов, именно ощущение "тянущего дискомфорта" чаще всего предшествует развитию заболеваний позвоночника. На ранних стадиях это может быть лёгкая боль, стянутость или неудобство при привычных движениях.

"Первые признаки проблем с позвоночником проявляются обычно тянущими, неприятными ощущениями, иногда болью", — сказал невролог Пётр Соков.

Хуже, когда процесс идёт скрыто: такие патологии, как протрузии или нарушения статики, могут долгое время протекать без боли. Врачам нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда пациент приходит уже с результатами МРТ, где выявлено несколько протрузий, а сам человек жалоб не предъявляет.

Домашний тест на здоровье позвоночника

Существует простой способ проверить функциональное состояние позвоночника. Попробуйте стоя на одной ноге надеть носок. Если движение вызывает затруднения или боль — это тревожный сигнал.

"Когда человек не может самостоятельно на одной ноге надеть носок, то уже начальные проблемы в пояснице или грудном отделе могут присутствовать", — пояснил Соков.

Такой тест не заменяет полноценного осмотра у специалиста, но способен вовремя подсказать, что пора обратиться к врачу.

