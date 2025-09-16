Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вращение таза дома
Вращение таза дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Сутулость уходит незаметно: короткая разминка раскрывает грудной отдел и расправляет плечи

Физиотерапевты отметили пользу комплекса для растяжки плеч и улучшения осанки

Долгие часы за компьютером или в автомобиле неизбежно сказываются на состоянии опорно-двигательного аппарата. Особенно страдают мышцы спины и плечевого пояса: они становятся зажатыми, появляются ноющие ощущения, снижается гибкость. Чтобы вернуть телу подвижность и избавиться от дискомфорта, достаточно включить в день небольшой комплекс упражнений. Он займёт всего несколько минут, но поможет поддерживать здоровье позвоночника и сохранить лёгкость движений.

Регулярная разминка снимает напряжение с мышц, улучшает циркуляцию крови и дыхание, укрепляет верхнюю часть спины. Такие упражнения можно выполнять утром, вечером перед сном или во время перерывов в работе. Особенно полезны они тем, кто трудится удалённо и проводит много времени за ноутбуком.

Советы шаг за шагом

  1. Прогиб в грудном отделе
    Используйте устойчивую опору — стул или край дивана. Встаньте на колени, положите локти на поверхность и медленно наклоняйтесь вперёд. На выдохе тянитесь грудью к полу, а на вдохе округляйте спину. Выполняйте движение плавно в течение минуты. Важно следить, чтобы поясница оставалась в нейтральном положении.

  2. Перевод рук за спину
    Для этого упражнения пригодится эспандер, широкий ремень или полотенце. Возьмитесь за концы предмета и плавно переводите руки за спину, не сгибая локти. Постепенно уменьшайте ширину хвата, пока не почувствуете лёгкое растяжение. Это отличная профилактика сутулости.

  3. YWT на полу
    Лягте на живот, вытяните руки и сформируйте телом букву Y. Поднимите руки от пола, задержитесь на счёт "три", затем согните локти, превращая фигуру в W. Следующий этап — положение Т. Продолжайте чередовать позы в течение минуты, укрепляя мышцы лопаток и улучшая осанку.

  4. Обратный мостик
    Сядьте на коврик, согните колени, ладони разместите у таза пальцами наружу. Поднимите таз так, чтобы корпус вытянулся в прямую линию. Почувствуйте раскрытие груди и включение мышц плеч. Задержитесь на три секунды, затем вернитесь в исходное положение.

  5. Разворот на четвереньках
    Встаньте на колени и ладони, зажмите блок или небольшой мяч между коленями. Одну руку уберите за голову и выполните скручивание корпуса: сначала коснитесь локтем противоположного, затем раскройтесь вверх, направляя локоть к потолку. Делайте по 30 секунд на каждую сторону. Это упражнение отлично мобилизует грудной отдел.

Мифы и правда

  • Миф: разминка нужна только профессиональным спортсменам.

  • Правда: простые упражнения полезны каждому, кто проводит много времени в сидячем положении. Они предотвращают проблемы с позвоночником и помогают избежать болей.

  • Миф: достаточно растянуть мышцы раз в неделю.

  • Правда: регулярность — ключевой фактор. Даже короткая, но ежедневная разминка эффективнее редких долгих тренировок.

  • Миф: для упражнений обязательно нужен спортзал.

  • Правда: весь комплекс легко выполнить дома, без специализированного оборудования. Подойдут обычный стул, полотенце или коврик для йоги.

FAQ

Как выбрать опору для прогиба в грудном отделе?
Главное — устойчивость. Подойдут стул без колёсиков, диван или край кровати. Поверхность должна быть достаточно жёсткой.

Сколько времени займёт весь комплекс?
Около 6-7 минут: четыре упражнения по одной минуте и завершающее с разворотами по полминуты на каждую сторону.

Что лучше — разминка утром или вечером?
Оптимально выполнять её дважды: утром для бодрости и вечером для снятия накопившегося за день напряжения.

Исторический контекст

Идея профилактической гимнастики уходит корнями в древность. В Китае ещё несколько тысячелетий назад практиковались комплексы "цигун" для поддержания здоровья суставов. В античности врачи рекомендовали простые движения для сохранения гибкости. В XX веке физиотерапия сделала акцент на упражнениях для позвоночника, чтобы бороться с последствиями офисного образа жизни. Сегодня эта практика дополнилась удобными аксессуарами: эспандерами, массажными роликами и йога-блоками.

А что если…

Что будет, если пренебрегать разминкой? Постепенно мышцы становятся более зажатыми, нарушается осанка, появляются головные боли из-за перенапряжения шейного отдела. Со временем это может привести к серьёзным проблемам — от остеохондроза до хронических болей. Но регулярные 5-10 минут в день способны предотвратить такие последствия.

Короткий комплекс простых упражнений помогает поддерживать здоровье спины и плеч, улучшает подвижность суставов и даёт ощущение лёгкости. Особенно полезно сочетать разминку с правильным рабочим местом: эргономичное кресло, качественный матрас, перерывы для прогулок.

Вот три любопытных факта:

  • всего 10 минут лёгкой активности могут снизить уровень стресса;
  • при регулярной гимнастике улучшается сон и концентрация;
  • даже простое дыхание в сочетании с растяжкой активирует парасимпатическую нервную систему и помогает быстрее восстановиться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медики рассказали, как простая разминка укрепляет спину и снижает нагрузку на суставы сегодня в 8:10

Короткая разминка без коврика: четыре упражнения, которые включат всё тело

Пятиминутный комплекс упражнений разогреет мышцы и защитит суставы. Его можно выполнить где угодно — без коврика и спортзала.

Читать полностью » Фитнес-тренер Леандро Форнито представил комплекс из восьми кардиоупражнений для дома сегодня в 7:50

Кардио, которое выглядит игрой, но заставляет работать каждую мышцу

Насыщенный фитнес-челлендж от LeoMoves: восемь упражнений для дома, которые прокачают тело и помогут тратить калории без спортзала.

Читать полностью » Тренер Леандро Форнито представил комплекс упражнений для развития координации сегодня в 7:10

Домашняя тренировка за 15 минут: четыре упражнения вместо часа в зале

Комплекс из четырёх простых упражнений, который займёт всего 15 минут. Узнайте, как он укрепляет тело, развивает координацию и подходит даже новичкам.

Читать полностью » Эксперты: трёхмесячный план тренировок и питания снижает риск срывов при похудении сегодня в 6:50

Маленькие шаги против большой усталости: как начать худеть без жёстких правил

Простая программа на 12 недель помогает скорректировать питание, добавить движения и выработать привычки, которые реально меняют тело.

Читать полностью » Orangetheory Fitness сочетает кардио и силовые упражнения: что известно о системе тренировок сегодня в 6:10

Групповая гребля и бег под экраном: как OTF держит мотивацию выше одиночных пробежек

Американская система тренировок, где всё строится на пульсе и ярких экранах. Разбираем, действительно ли оранжевый фитнес работает.

Читать полностью » Физиологи: тренировки натощак могут замедлять набор мышечной массы из-за расхода белка сегодня в 5:50

Завтрак или беговые кроссы: что первым включить, чтобы не потерять результат

тренировка натощак, жиросжигание, фитнес, интервальные упражнения, питание спортсмена

Читать полностью » Георгий Темичев: плавание не является единственным способом профилактики боли в спине сегодня в 5:10

Бег и штанга спасают спину, а не ломают её: развенчан главный страх тренажёрного зала

Почему бег, штанга и даже растяжка не так однозначны для здоровья позвоночника? Эксперт разбирает мифы и даёт пошаговые советы.

Читать полностью » Врачи объяснили, как утренняя гимнастика влияет на работу сердца и суставов сегодня в 4:50

Утренняя разминка заменяет кофе: как 7 минут запускают энергию

Лёгкая утренняя разминка способна заменить кофе: она снимает скованность, заряжает энергией и улучшает настроение всего за 10 минут.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Пестициды широкого спектра уничтожают вместе с вредителями и полезных опылителей
ДФО

Hyundai сменила стратегию в РФ и подала заявку на бренд в сфере услуг питания и гостиниц
Красота и здоровье

Офтальмолог Чурганова предупреждает о рисках неправильного использования контактных линз
Еда

Карбонат свиной на сковороде получается сочным при добавлении лука и специй
Красота и здоровье

Сергей Миронов: фельдшеры и акушерки должны получать как врачи при исполнении их обязанностей
Еда

Клубничное желе готовится из свежих ягод и желатина в сотейнике
Дом

Неправильная организация балкона зимой может испортить овощи и заготовки
Технологии

Исследование "Яндекса" и HPBS: расходы на отопление падают на 14% благодаря умному дому
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet