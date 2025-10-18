Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ягодичный мост
ягодичный мост
© freepik
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Невидимая причина сутулости: где на самом деле застревает ваша подвижность

Ягодичный мостик снимает зажимы грудного отдела — физиотерапевты советуют использовать его для профилактики сутулости

Современный человек проводит большую часть дня сидя — за компьютером, в автомобиле, на диване. Такое положение не только портит осанку, но и делает грудной отдел позвоночника малоподвижным. А ведь именно гибкость этой части спины влияет на дыхание, походку и общее самочувствие. Чтобы вернуть подвижность и предотвратить боли, достаточно регулярно выполнять простые упражнения, которые занимают не более 10-15 минут в день.

Почему важно развивать гибкость грудного отдела

Грудной отдел позвоночника отвечает за стабильность корпуса и правильное положение плеч. Когда он закрепощён, страдает не только осанка, но и работа внутренних органов. Снижается глубина вдоха, появляется ощущение стянутости и усталости в спине. В итоге человек непроизвольно сутулится, дыхание становится поверхностным, а нагрузка перераспределяется на поясницу и шею. Именно поэтому дефицит мобильности в верхней части спины — одна из частых причин болей в этих зонах.

Чтобы понять, насколько грудной отдел нуждается в тренировке, стоит провести несколько простых тестов.

Проверка подвижности позвоночника

Тест 1. На полу с вытянутыми руками

Лягте на спину, согните колени и прижмите поясницу к полу. Вытяните руки за голову и попытайтесь опустить запястья на пол. Если они не касаются поверхности или при этом выгибается поясница — гибкость грудного отдела снижена.

Тест 2. На вращение

Встаньте прямо, скрестите руки на груди, чтобы запястья лежали на противоположных плечах. Медленно повернитесь влево и вправо, удерживая таз неподвижным. Если поворот ограничен хотя бы в одну сторону, грудной отдел нуждается в проработке.

Упражнения для восстановления гибкости

1. Прогиб на массажном ролике

Это одно из самых эффективных упражнений для активации грудного отдела. Вам понадобится поролоновый ролик или плотный валик.

Как выполнять:

  1. Лягте на ролик так, чтобы он оказался под грудным отделом.

  2. Скрестите руки на груди, ноги согните в коленях.

  3. На вдохе плавно отведите корпус назад, стараясь дотянуться макушкой до пола.

  4. На выдохе вернитесь в исходное положение.

  5. Повторите 10 раз, двигаясь медленно и без резких рывков.

Регулярное выполнение этого упражнения помогает улучшить подвижность позвонков и снизить напряжение в мышцах спины.

2. Прогиб стоя

Если нет ролика, попробуйте работать в вертикальном положении.

Техника:

  1. Встаньте прямо, ноги вместе, руки поднимите над головой.

  2. Глубоко вдохните, а на выдохе аккуратно отклоняйтесь назад, сгибаясь в грудном отделе.

  3. Ягодицы при этом напряжены, чтобы не прогибать поясницу.

  4. Повторите 10 раз, задерживаясь на 2-3 секунды в крайнем положении.

Это упражнение помогает мягко "раскрыть" грудь и улучшает осанку.

3. Скручивание на четвереньках

Развивает ротационную подвижность позвоночника.

Как делать:

  1. Встаньте на четвереньки.

  2. Одну руку поставьте локтем между коленями, вторую уберите за голову.

  3. Плавно поворачивайте корпус вверх, следя глазами за локтем поднятой руки.

  4. Повторите по 5 раз в каждую сторону.

4. Повороты с наклоном

Это упражнение развивает координацию и улучшает контроль над движениями корпуса.

Выполнение:

  1. Сядьте на пятки, руки заведите за голову.

  2. Повернитесь корпусом в одну сторону на 40-45°.

  3. Сделайте небольшой наклон, направив нижний локоть вниз.

  4. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны.

5. Проработка ограничений с помощью массажных шариков

Если чувствуете, что поворот в одну сторону даётся тяжелее, используйте двойной массажный шарик (или два теннисных в носке).

Порядок действий:

  1. Положите шарики под грудной отдел позвоночника по диагонали.

  2. Если ограничение справа, правый шарик должен быть ниже.

  3. Лягте на них, ноги согните, руки уберите за голову.

  4. Выполняйте подъём таза, словно делаете ягодичный мостик.

  5. Повторите 5-10 раз, затем немного сместитесь вверх или вниз, чтобы проработать весь отдел.

Такой массаж снимает зажимы и улучшает кровообращение.

Советы шаг за шагом

  • Начинайте с лёгких упражнений и минимальной амплитуды.

  • Делайте упражнения ежедневно, но без фанатизма — достаточно 10-15 минут.

  • Следите за дыханием: вдох — движение назад, выдох — возвращение.

  • Используйте йога-блоки или полотенце, если нет ролика.

  • Не выполняйте прогибы через боль — ощущение должно быть комфортным.

Регулярные тренировки вернут позвоночнику подвижность, дыханию — глубину, а осанке — легкость.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнять прогиб за счёт поясницы.

  • Последствие: появление боли и перенапряжение мышц нижней спины.

  • Альтернатива: напрягайте ягодицы и контролируйте движение — это защитит поясницу.

  • Ошибка: слишком быстро увеличивать амплитуду движений.

  • Последствие: риск микротравм и растяжений.

  • Альтернатива: двигайтесь плавно, постепенно увеличивая диапазон.

  • Ошибка: заниматься без разминки.

  • Последствие: мышцы не готовы к нагрузке, растёт вероятность спазмов.

  • Альтернатива: перед началом сделайте 5 минут мягких круговых движений плечами и лёгких наклонов.

Такие простые меры сделают тренировку безопасной и эффективной.

А что если не тренировать грудной отдел

Отсутствие подвижности приводит к цепной реакции: перегруженная поясница болит, шея быстро устаёт, а плечи тянет вперёд. Постепенно формируется сутулость, дыхание становится поверхностным, и даже обычная прогулка вызывает усталость. Кроме того, снижается выработка серотонина, ведь тело получает меньше кислорода. Поэтому даже 10 минут растяжки в день способны заметно улучшить самочувствие.

Плюсы и минусы регулярных тренировок гибкости

Плюсы:

  • улучшение осанки и походки;

  • свободное дыхание;

  • профилактика боли в пояснице и шее;

  • повышение выносливости при тренировках;

  • общее ощущение лёгкости и свободы.

Минусы:

  • необходима регулярность;

  • первые дни возможен лёгкий дискомфорт в мышцах;

  • без контроля техники можно перенапрячь поясницу.

Тем не менее, плюсов значительно больше — именно поэтому физиотерапевты и инструкторы по пилатесу включают упражнения для грудного отдела в каждую программу восстановления.

FAQ

Как часто нужно делать упражнения на грудной отдел?
Оптимально — 3-5 раз в неделю. Лучше выполнять короткие ежедневные сессии по 10 минут, чем час один раз в неделю.

Можно ли заниматься, если болит спина?
Если боль резкая — нет. При лёгком напряжении упражнения наоборот помогут снять зажимы, но начинать стоит с минимальной амплитуды.

Какие тренировки дополнительно развивают подвижность?
Йога, пилатес и плавание мягко укрепляют мышцы и способствуют свободной работе позвоночника.

Подходит ли массажный ролик новичкам?
Да, но лучше выбирать мягкий ролик. Со временем, когда мышцы адаптируются, можно перейти к более плотному.

Нужно ли разогреваться перед упражнениями?
Обязательно. Лёгкие наклоны, вращения плеч и дыхательная гимнастика подготовят мышцы к работе.

Мифы и правда

  • Миф: гибкость нужна только спортсменам.

  • Правда: подвижный позвоночник — это основа здоровья даже для офисного сотрудника.

  • Миф: чем глубже прогиб, тем лучше результат.

  • Правда: качество движений важнее амплитуды. Главное — не количество, а контроль.

  • Миф: если болит спина, упражнения опасны.

  • Правда: при грамотной технике они наоборот снимают боль и возвращают подвижность.

Три интересных факта

  • Грудной отдел состоит из 12 позвонков, которые соединены с рёбрами и участвуют в каждом вдохе.

  • Даже лёгкое увеличение мобильности на 10° может улучшить объём дыхания до 20%.

  • Большинство хронических болей в шее и пояснице связано именно с ограничением подвижности грудного отдела, а не с локальными проблемами.

Подвижный и гибкий позвоночник делает тело энергичнее, дыхание свободнее, а настроение — стабильнее. Развивая грудной отдел, вы укрепляете фундамент всего опорно-двигательного аппарата.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Голодание и его последствия для здоровья: как избежать проблем с обменом веществ и гормонами сегодня в 14:35
Голодание или сбалансированное питание: что безопаснее для снижения веса

Как голодание влияет на организм и что лучше выбрать для безопасного сброса веса? Узнайте советы Акулины Бахтуриной о сбалансированном питании и безопасных методах похудения.

Читать полностью » 5 распространенных ошибок при приседаниях и как их исправить для эффективной тренировки сегодня в 14:11
Как укрепить ноги и ягодицы: избегайте этих 5 ошибок при выполнении приседаний

Какие ошибки при приседаниях нужно избегать? Фитнес-тренер Акулина Бахтурина поделилась основными рекомендациями для правильного выполнения упражнения и увеличения эффективности.

Читать полностью » Как утренние упражнения помогают снять напряжение и улучшить гибкость: советы от врача-физиотерапевта сегодня в 13:47
Пробуждение без усталости: утренние упражнения, которые активируют тело и улучшат настроение

Как почувствовать себя бодрым с утра? Узнайте простые и эффективные упражнения от Светланы Малиновской, которые помогут вам проснуться и зарядиться энергией на весь день.

Читать полностью » Два занятия в неделю по 30 минут для улучшения физической формы и силы сегодня в 13:32
Как добиться отличных результатов с тренировками по 30 минут дважды в неделю

Как добиться максимальных результатов при минимальном времени? Фитнес-эксперт Стюарт Филлипс поделился эффективным подходом к тренировкам, который поможет улучшить форму всего за два занятия в неделю.

Читать полностью » Упражнения для пивного живота: скакалка, берпи и другие эффективные тренировки для сжигания жира сегодня в 13:18
Как избавиться от пивного живота: 4 упражнения, которые сжигают жир и укрепляют мышцы

Как избавиться от пивного живота с помощью эффективных упражнений? Узнайте, какие тренировки рекомендует фитнес-эксперт Ахил Сайеда для быстрого и безопасного сжигания жира.

Читать полностью » Приседания с весом и другие виды упражнений для улучшения осанки и укрепления ног сегодня в 12:54
Приседания для укрепления тела: 5 видов, которые помогут достичь отличных результатов

Как выбрать правильные приседания для укрепления тела? Узнайте, какие упражнения рекомендует тренер Акулина Бахтурина для проработки ног и ягодиц.

Читать полностью » Техники расслабления для водителей: простые упражнения для спины, шеи и психоэмоционального состояния сегодня в 12:30
Без боли и стресса: упражнения для водителей, которые помогут расслабить тело и ум

Как расслабить тело в долгих поездках за рулем? Узнайте полезные советы от Ольги Яблоковой для комфортных и безопасных путешествий.

Читать полностью » Как эффективно тренировать все мышцы тела: комплекс упражнений для домашнего фитнеса сегодня в 12:15
5 упражнений для быстрого результата: как кардио и силовые тренировки работают вместе

Как избавиться от жира на животе с помощью тренировок дома? Фитнес-эксперт Менно Хенсельманс делится эффективной комбинацией упражнений для достижения рельефного пресса.

Читать полностью »

Новости
Наука
Нейробиолог Квон: в мозге найдены дендритные нанотрубки, передающие сигналы без синапсов
Красота и здоровье
Эндокринологи: у больных диабетом риск кожных инфекций выше в 5 раз
Дом
Регулярная уборка небольшими шагами снижает утомляемость и повышает продуктивность — данные специалистов
Питомцы
Блохи — самая частая причина кожных заболеваний у собак круглый год
Садоводство
В Адыгее осенние контейнерные композиции сохраняют декоративность до конца ноября
Садоводство
Анемоны, рудбекии и астильбы создают яркий осенний сад — рекомендации специалистов
Авто и мото
Volkswagen Touran вернулся в Россию с ценой от 2,85 млн рублей через параллельный импорт
Еда
Кулинары: правильная нарезка капусты влияет на структуру ленивых голубцов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet