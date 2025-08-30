Грыжа может оставить без движения: симптомы, которые нельзя игнорировать

Грыжа позвоночника — распространённое заболевание, с которым может столкнуться практически каждый взрослый человек. Чаще всего она развивается незаметно и обнаруживается случайно при обследовании. Однако в некоторых случаях грыжа вызывает выраженные боли и неврологические симптомы, требующие лечения.

Как образуется грыжа

Между позвонками находятся межпозвонковые диски, выполняющие роль амортизаторов. Их внутренняя часть мягкая, а наружная — плотная и упругая.

"Процесс образования грыжи начинается с изнашивания или повреждения межпозвонкового диска. Затем его внутренняя часть начинает давить на ослабленную внешнюю оболочку, и в случае ее разрыва выпячивается наружу, образуя грыжу", — объяснил врач-невролог Максим Панков.

Со временем диски теряют влагу и эластичность, что повышает риск повреждений.

Факторы риска

К основным причинам формирования грыжи относятся:

• генетическая предрасположенность;

• возрастные изменения;

• травмы спины;

• длительное сидение без движения;

• избыточный вес;

• поднятие тяжестей рывковыми движениями.

Симптомы грыжи позвоночника

Часто небольшие грыжи никак себя не проявляют. Но если выпячивание сдавливает нервные корешки, могут появиться:

• резкие "простреливающие" боли в спине;

• онемение или покалывание в руках и ногах;

• мышечная слабость, например трудности при вставании на носки.

При таких признаках важно обратиться к врачу, так как похожие симптомы могут быть связаны и с другими заболеваниями.

Диагностика

Первоначально проводится осмотр и сбор жалоб. Для уточнения диагноза назначают МРТ позвоночника. При осложнённом течении пациента направляют к нейрохирургу или хирургу-вертебрологу.

Лечение

Большинство случаев — около 70-90% — не требуют операции. При правильной консервативной терапии грыжа может уменьшиться или полностью рассосаться.

Основные методы лечения включают:

• противовоспалительные препараты и миорелаксанты;

• физиотерапию и лечебную гимнастику для укрепления мышц спины;

• блокады (инъекции обезболивающих в область сдавленных нервов), если боли сохраняются.

Операция проводится только при серьёзных осложнениях — если консервативное лечение не помогает более 6-12 недель, при прогрессирующей мышечной слабости, а также нарушении работы мочевого пузыря или кишечника.

Профилактика

Чтобы снизить риск образования грыжи позвоночника, рекомендуется:

• правильно поднимать тяжести — с опорой на ноги и прямой спиной;

• регулярно заниматься физической активностью (плавание, пилатес, ЛФК);

• избегать длительного сидения — вставать и разминаться каждые 30-60 минут;

• контролировать вес, так как лишние килограммы повышают нагрузку на позвоночник.

Таким образом, грыжа позвоночника — это не приговор. При своевременной диагностике и правильном подходе её можно контролировать без операции, сохраняя активность и качество жизни.