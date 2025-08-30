Грыжа может оставить без движения: симптомы, которые нельзя игнорировать
Грыжа позвоночника — распространённое заболевание, с которым может столкнуться практически каждый взрослый человек. Чаще всего она развивается незаметно и обнаруживается случайно при обследовании. Однако в некоторых случаях грыжа вызывает выраженные боли и неврологические симптомы, требующие лечения.
Как образуется грыжа
Между позвонками находятся межпозвонковые диски, выполняющие роль амортизаторов. Их внутренняя часть мягкая, а наружная — плотная и упругая.
"Процесс образования грыжи начинается с изнашивания или повреждения межпозвонкового диска. Затем его внутренняя часть начинает давить на ослабленную внешнюю оболочку, и в случае ее разрыва выпячивается наружу, образуя грыжу", — объяснил врач-невролог Максим Панков.
Со временем диски теряют влагу и эластичность, что повышает риск повреждений.
Факторы риска
К основным причинам формирования грыжи относятся:
• генетическая предрасположенность;
• возрастные изменения;
• травмы спины;
• длительное сидение без движения;
• избыточный вес;
• поднятие тяжестей рывковыми движениями.
Симптомы грыжи позвоночника
Часто небольшие грыжи никак себя не проявляют. Но если выпячивание сдавливает нервные корешки, могут появиться:
• резкие "простреливающие" боли в спине;
• онемение или покалывание в руках и ногах;
• мышечная слабость, например трудности при вставании на носки.
При таких признаках важно обратиться к врачу, так как похожие симптомы могут быть связаны и с другими заболеваниями.
Диагностика
Первоначально проводится осмотр и сбор жалоб. Для уточнения диагноза назначают МРТ позвоночника. При осложнённом течении пациента направляют к нейрохирургу или хирургу-вертебрологу.
Лечение
Большинство случаев — около 70-90% — не требуют операции. При правильной консервативной терапии грыжа может уменьшиться или полностью рассосаться.
Основные методы лечения включают:
• противовоспалительные препараты и миорелаксанты;
• физиотерапию и лечебную гимнастику для укрепления мышц спины;
• блокады (инъекции обезболивающих в область сдавленных нервов), если боли сохраняются.
Операция проводится только при серьёзных осложнениях — если консервативное лечение не помогает более 6-12 недель, при прогрессирующей мышечной слабости, а также нарушении работы мочевого пузыря или кишечника.
Профилактика
Чтобы снизить риск образования грыжи позвоночника, рекомендуется:
• правильно поднимать тяжести — с опорой на ноги и прямой спиной;
• регулярно заниматься физической активностью (плавание, пилатес, ЛФК);
• избегать длительного сидения — вставать и разминаться каждые 30-60 минут;
• контролировать вес, так как лишние килограммы повышают нагрузку на позвоночник.
Таким образом, грыжа позвоночника — это не приговор. При своевременной диагностике и правильном подходе её можно контролировать без операции, сохраняя активность и качество жизни.
