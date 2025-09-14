Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упражнение на пресс
Упражнение на пресс
© flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Скручивание позвоночника без тренажёров даёт эффект, которого ждут от сложных комплексов

NHS Великобритании: динамическая скрутка позвоночника лёжа допустима при боли

Когда вы много времени проводите сидя, мышцы спины и пресса постепенно ослабевают. Именно поэтому простые упражнения, которые не требуют оборудования и сложной подготовки, могут заметно улучшить самочувствие. Одним из таких считается скручивание позвоночника лёжа — движение, которое одновременно работает как мягкая гимнастика, элемент йоги и упражнение из программы реабилитации.

Зачем делать скручивания лёжа

Техника проста: плечи остаются прижаты к полу, а колени опускаются в сторону. При этом активируются косые мышцы живота, поперечная мускулатура и маленькие глубокие мышцы вдоль позвоночника. Эти структуры помогают держать осанку и уменьшают нагрузку при сидячей работе. Кроме того, скручивание может слегка увеличить подвижность спины и принести облегчение после долгого дня.

В йоге известна статичная поза — супта матсиендрасана. В фитнесе же чаще используют динамическое движение, когда обе ноги плавно перекладываются то вправо, то влево.

Советы шаг за шагом

Статичный вариант

  1. Лягте на коврик, согните колени, стопы поставьте на пол.

  2. Сдвиньте таз немного вправо, подведите правое колено к груди.

  3. Левую ногу выпрямите, правое бедро аккуратно опустите влево.

  4. Руки разведите в стороны, голову поверните вправо.

  5. Дышите глубоко, удерживая позу 5-10 дыханий.

Динамический вариант

  1. Лягте на спину, руки вдоль тела.

  2. Согнутые колени опускайте то вправо, то влево, плечи остаются на полу.

  3. Делайте 2 подхода по 8 повторений, постепенно увеличивая до 15.

Если колени не достают до пола, можно подложить подушку или валик. Выполняйте движение плавно, без боли.

Мифы и правда

Учителя йоги говорят, что скручивания делают спину гибче. Научные данные пока это подтверждают слабо. В одном исследовании упражнения с поворотами корпуса действительно улучшали гибкость и укрепляли пресс, но программа занимала 45 минут и включала разные элементы. Так что ждать чудес только от одного скручивания не стоит.

Что касается пользы при болях в пояснице, эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании включают упражнение в список рекомендаций. Это значит, что при правильном выполнении оно может облегчить дискомфорт.

"Это упражнение рекомендуют эксперты Национальной системы здравоохранения Великобритании при боли в спине", — говорится в инструкции NHS.

FAQ

Можно ли делать скручивания при боли в спине?
Да, если боль не усиливается. Но при травмах позвоночника и суставов упражнение противопоказано.

Что лучше — статичное или динамическое скручивание?
Статика помогает растянуть мышцы и расслабиться, динамика — укрепляет пресс и стабилизирующие мышцы. Оба варианта можно чередовать.

Как часто выполнять упражнение?
Активные скручивания полезно делать ежедневно, а лучше дважды в день. Пассивную растяжку можно включать в вечернюю разминку.

Исторический контекст

Скручивания позвоночника встречаются ещё в индийских практиках йоги, где они использовались для расслабления и гармонизации энергии. Позже подобные движения вошли в программы лечебной гимнастики XX века. В современном фитнесе скручивание — элемент базового комплекса для поддержания здоровья спины и профилактики болей у офисных сотрудников.

А что если…

Если выполнять упражнение неправильно, можно перегрузить колени или поясницу. Поэтому важно останавливаться при первых признаках дискомфорта и не стремиться сразу "уложить" колено на пол. Лучше двигаться постепенно, чем заработать новую проблему.

Интересные факты

  1. В позе супта матсиендрасана, по йогической традиции, улучшается не только гибкость, но и работа внутренних органов.

  2. Многие физиотерапевты включают скручивания в комплекс утренней зарядки прямо в постели.

  3. Вариации упражнения встречаются в пилатесе, йоге, реабилитационных программах и даже в тренировках для спортсменов.

