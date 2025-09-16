Сломанный позвоночник — билет в никуда: Чумаков спасся только чудом на операционном столе
После неожиданной госпитализации артист оказался на операционном столе: врачи установили ему шесть титановых штифтов и две пластины. Несмотря на тяжёлое вмешательство, певец удивил поклонников тем, что уже через несколько дней снова вышел на сцену.
Что случилось с певцом
Алексей Чумаков рассказал, что после отпуска внезапно столкнулся с проблемами со здоровьем. У него отказали ноги, он не мог самостоятельно подняться и передвигаться. Артиста экстренно доставили в больницу прямо из аэропорта.
Врачи диагностировали разрыв двух межпозвоночных дисков. Сдавленный нерв и повреждённый участок спинного мозга требовали немедленного вмешательства.
"У меня в позвоночнике шесть штифтов, они крупные достаточно, в трех позвонках. Шесть штифтов титановых, специальный сплав, который не звенит", — сказал певец Алексей Чумаков.
Операция длилась около пяти часов. По словам артиста, пластины длиной по 12 сантиметров фиксируют его позвоночник, чтобы он мог сохранять подвижность.
Сравнение: варианты лечения позвоночных травм
|Метод лечения
|Подходит для
|Срок восстановления
|Ограничения
|Консервативная терапия (ЛФК, витамины, массаж)
|Лёгкие травмы, грыжи без осложнений
|От 2 до 6 месяцев
|Не всегда устраняет первопричину
|Минимально инвазивная операция
|Повреждения средней тяжести
|1-2 месяца
|Дорогостоящее оборудование, не везде доступно
|Классическая операция с фиксацией штифтами
|Тяжёлые случаи, разрыв дисков
|От 3 месяцев
|Риск осложнений, длительная реабилитация
Советы шаг за шагом: как ухаживать за позвоночником
-
Регулярная гимнастика — упражнения для укрепления мышц спины.
-
Контроль веса — лишние килограммы создают дополнительную нагрузку.
-
Использование ортопедического матраса и подушки.
-
Приём витаминов группы B и кальция для поддержки костей и нервной системы.
-
Регулярные обследования у невролога или ортопеда.
Исторический контекст
-
В 19 веке лечение позвоночных травм ограничивалось постельным режимом и вытяжением.
-
В начале 20 века появились первые металлические конструкции, но они часто отторгались организмом.
-
В наши дни операции с титановыми имплантами считаются золотым стандартом нейрохирургии.
