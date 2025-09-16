Сломанный позвоночник — билет в никуда: Чумаков спасся только чудом на операционном столе

После неожиданной госпитализации артист оказался на операционном столе: врачи установили ему шесть титановых штифтов и две пластины. Несмотря на тяжёлое вмешательство, певец удивил поклонников тем, что уже через несколько дней снова вышел на сцену.

Что случилось с певцом

Алексей Чумаков рассказал, что после отпуска внезапно столкнулся с проблемами со здоровьем. У него отказали ноги, он не мог самостоятельно подняться и передвигаться. Артиста экстренно доставили в больницу прямо из аэропорта.

Врачи диагностировали разрыв двух межпозвоночных дисков. Сдавленный нерв и повреждённый участок спинного мозга требовали немедленного вмешательства.

"У меня в позвоночнике шесть штифтов, они крупные достаточно, в трех позвонках. Шесть штифтов титановых, специальный сплав, который не звенит", — сказал певец Алексей Чумаков.

Операция длилась около пяти часов. По словам артиста, пластины длиной по 12 сантиметров фиксируют его позвоночник, чтобы он мог сохранять подвижность.

Сравнение: варианты лечения позвоночных травм

Метод лечения Подходит для Срок восстановления Ограничения Консервативная терапия (ЛФК, витамины, массаж) Лёгкие травмы, грыжи без осложнений От 2 до 6 месяцев Не всегда устраняет первопричину Минимально инвазивная операция Повреждения средней тяжести 1-2 месяца Дорогостоящее оборудование, не везде доступно Классическая операция с фиксацией штифтами Тяжёлые случаи, разрыв дисков От 3 месяцев Риск осложнений, длительная реабилитация

Советы шаг за шагом: как ухаживать за позвоночником

Регулярная гимнастика — упражнения для укрепления мышц спины. Контроль веса — лишние килограммы создают дополнительную нагрузку. Использование ортопедического матраса и подушки. Приём витаминов группы B и кальция для поддержки костей и нервной системы. Регулярные обследования у невролога или ортопеда.

