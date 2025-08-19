Отдых едва не обернулся трагедией: Чумаков оказался на грани инвалидности

Казалось бы, отпуск должен приносить отдых и силы, но для певца Алексея Чумакова он едва не закончился трагедией. Артист рассказал, что из-за резких проблем со здоровьем оказался буквально на грани инвалидности.

Опасный момент в отпуске

Во время отдыха Чумаков внезапно почувствовал себя настолько плохо, что не мог передвигаться самостоятельно. Ситуация стремительно ухудшалась, и именно его супруга, певица и телеведущая Юлия Ковальчук, настояла на срочной госпитализации. Уже после возвращения в Москву артист оказался на операционном столе.

"Жена меня буквально спасла", — признался Чумаков.

Срочная операция

Врачи приняли решение о неотложном вмешательстве на позвоночнике. Как вспоминает исполнитель, операция длилась около пяти часов. Медики установили специальные конструкции, чтобы стабилизировать поврежденные позвонки.

"На три позвонка поставили 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я киборг", — рассказал певец с привычной самоиронией.

Поддержка и последствия

Несмотря на серьезность диагноза и риск осложнений, вмешательство прошло успешно. По словам Чумакова, сейчас он постепенно восстанавливается, хотя впереди у него длинный путь реабилитации.