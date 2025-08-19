Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Алексей Чумаков
Алексей Чумаков
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:32

Отдых едва не обернулся трагедией: Чумаков оказался на грани инвалидности

Певец Алексей Чумаков перенёс срочную операцию на позвоночнике в Москве

Казалось бы, отпуск должен приносить отдых и силы, но для певца Алексея Чумакова он едва не закончился трагедией. Артист рассказал, что из-за резких проблем со здоровьем оказался буквально на грани инвалидности.

Опасный момент в отпуске

Во время отдыха Чумаков внезапно почувствовал себя настолько плохо, что не мог передвигаться самостоятельно. Ситуация стремительно ухудшалась, и именно его супруга, певица и телеведущая Юлия Ковальчук, настояла на срочной госпитализации. Уже после возвращения в Москву артист оказался на операционном столе.

"Жена меня буквально спасла", — признался Чумаков.

Срочная операция

Врачи приняли решение о неотложном вмешательстве на позвоночнике. Как вспоминает исполнитель, операция длилась около пяти часов. Медики установили специальные конструкции, чтобы стабилизировать поврежденные позвонки.

"На три позвонка поставили 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я киборг", — рассказал певец с привычной самоиронией.

Поддержка и последствия

Несмотря на серьезность диагноза и риск осложнений, вмешательство прошло успешно. По словам Чумакова, сейчас он постепенно восстанавливается, хотя впереди у него длинный путь реабилитации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Amazon MGM снимет фильм сегодня в 0:56

Джейк Джилленхол и Кевин Костнер объединяются в фильме, которого Голливуд ждал два десятилетия

Фильм, за который Голливуд боролся почти 20 лет, наконец выходит в производство: Костнер и Джилленхол сыграют в драмеди "Медовый месяц с Гарри".

Читать полностью » Во Франции прошёл фестиваль Pourcailhade с чемпионатом по поросячьему визгу вчера в 23:07

В маленькой коммуне во Франции прошёл турнир, где поросячий визг решает, кто победит

Во французской коммуне Три-сюр-Баиз прошёл чемпионат по имитации визга свиней — главный сюрприз 42-го фестиваля, где сошлись новые фавориты и легендарный чемпион.

Читать полностью » Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту Лукас в новой экранизации вчера в 22:02

Новая Шарлотта Лукас найдена: Netflix доверил роль подруге Элизабет Беннет актрисе из "Джентльменов"

Netflix готовит сериал "Гордость и предубеждение" с Жасмин Блэкбороу в роли Шарлотты Лукас. Кто ещё вошёл в актёрский состав? Узнайте детали.

Читать полностью » Создатель вчера в 21:56

Мэнди Мур снова в центре семейной драмы: проект от создателя "Это мы" уже в работе

Мэнди Мур возвращается на экраны в новом драматическом сериале Дэна Фогельмана о мире НФЛ, где интриги и спорт переплетаются с семейной историей.

Читать полностью » 1 сентября выйдет романтическая драма вчера в 20:51

Любовь против долга: драма с Дженной Ортегой, которая не оставит равнодушным

История о девушке, готовящейся к Гарварду, и встрече, которая меняет всё. Дженна Ортега и Перси Хайнс Уайт в сентябре на Paramount+.

Читать полностью » Белла Рэмси заявила Variety, что могла бы сыграть Человека-паука в Marvel вчера в 19:53

"Мы могли бы вместе грабить банк": Белла Рэмси раскрыла неожиданный дуэт с Паскалем

Белла Рэмси призналась, что могла бы сыграть Человека-паука в фильме Marvel, но не исключает и другую роль. Она рассказала о любимом "Паучке" и будущем "Одних из нас".

Читать полностью » Кори Милкрист рассказал о неудачном кастинге Disney на роль Флинна из вчера в 18:36

Звезда "Королевы Шарлотты" мог стать принцем Disney, но всё испортила одна деталь

Кори Милкрист вспомнил о провальном кастинге на роль Флинна Райдера в "Рапунцель". Почему актер шутит о сожжённых пробах и что стало с фильмом Disney?

Читать полностью » В Техас вернулась библиотечная книга, взятая читателем ещё в 1943 году вчера в 17:56

В США книга вернулась в библиотеку спустя 82 года: сотрудники не поверили своим глазам

В Сан-Антонио вернули книгу, которую забыли в 1943 году. Она прождала целых 82 года, прежде чем снова оказаться в библиотеке.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Защемление нерва в плече: причины и симптомы по данным Mayo Clinic
Садоводство

Оптимальная почва для чеснока: роль компоста и мульчирования
Садоводство

Томаты без навоза: как увеличить урожайность на 70% с помощью шпалер
Туризм

Долгая пересадка в аэропорту: как провести время с пользой
Авто и мото

Высокая цена и быстрый износ батарей делают гибриды невыгодными — эксперты
Питомцы

Автокормушка выдаёт корм по таймеру и помогает соблюдать режим питания кошки
Садоводство

Кроличий помёт улучшает урожай и почти не имеет запаха
Еда

Как приготовить салат с копченой курицей и ананасами: пошаговая инструкция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru