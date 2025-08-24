Спину губит не спортзал, а офисное кресло: тихая эпидемия

Каждый год более 100 тысяч работников получают травмы спины — такие данные приводит Бюро трудовой статистики США. Эти повреждения могут затронуть шею, грудной или поясничный отдел и буквально изменить повседневную жизнь, ведь любое движение становится болезненным испытанием. Но, понимая, как устроен позвоночник и какие у него есть естественные ограничения, можно не только снизить риск травм, но и укрепить мышцы спины.

Как устроен позвоночник

Позвоночник состоит из 24 позвонков, разделённых на три отдела: шейный (7 позвонков), грудной (12) и поясничный (5). Между ними находятся межпозвонковые диски, которые работают как амортизаторы. Дополнительную поддержку обеспечивают маленькие мышцы — мультифидусы. Вместе они позволяют двигаться свободно, удерживая баланс между гибкостью и стабильностью.

Интересный факт: в норме изгибы позвоночника образуют две "вогнутые дуги" (шейный и поясничный лордоз) и одну "выпуклую дугу" (грудной кифоз). Именно благодаря этим естественным кривым позвоночник выдерживает нагрузку в разы больше собственного веса.

Движения и диапазон подвижности

Все движения позвоночника измеряются в градусах и называются диапазоном движений (ROM). Нулевая точка отсчёта — это положение стоя с прямой спиной и руками вдоль туловища.

Основные движения:

Сгибание вперёд (флексия) — до 90° в грудопоясничном отделе и 45° в шейном.

Разгибание назад (экстензия) — 30° для нижней части спины и 45° для шеи.

Наклоны в стороны (латеральная флексия) — по 30° для грудопоясничного отдела и 45° для шеи.

Повороты (ротация) — до 30° в спине и до 80° в шейном отделе.

Как улучшить гибкость

Американский колледж спортивной медицины советует заниматься растяжкой хотя бы 2-3 раза в неделю. Каждое упражнение стоит удерживать от 15 до 30 секунд, двигаясь мягко и без боли. Особенно важно прорабатывать все направления — вперёд, назад, в стороны и скрутки. Такой подход помогает сохранить подвижность и снизить нагрузку на межпозвонковые диски.

Интересный факт: регулярные упражнения на гибкость не только предотвращают травмы, но и уменьшают риск хронической боли в спине, от которой страдает до 80% взрослых хотя бы раз в жизни.

Основные причины травм спины

По данным Университета Оклахомы, травмировать позвоночник можно даже в быту. Наиболее частые ситуации:

подъём тяжестей;

резкий поворот корпуса с нагрузкой;

работа в неудобной позе;

длительное сидение или стояние;

падения.

Самое важное — контролировать свои движения. Если приходится поднимать груз, делайте это правильно: сгибайте ноги, а не спину, избегайте резких скручиваний и не держите вес далеко от тела.

Почему это важно

Позвоночник — центральная ось тела, от которой зависит всё: от походки и осанки до работы внутренних органов. Заботясь о его подвижности и укреплении мышц, можно не только снизить риск травм, но и сохранить качество жизни на долгие годы.