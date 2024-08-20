Полезный, лёгкий и радует глаз: летний крем-суп из шпината с овощами

Лёгкий суп со шпинатом — идеальное блюдо для тёплого времени года. Этот суп готовится на основе лёгкого куриного бульона с добавлением картофеля, лука, моркови и, конечно же, зелени — шпината, петрушки, укропа и базилика. Для подачи рекомендуется использовать сметану, чтобы придать супу нежный вкус.
Для приготовления супа со шпинатом вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 луковица;
- 1 корень петрушки;
- 300 г картофеля;
- 2 ст. ложки растительного масла;
- 1,5 л куриного бульона;
- 200 г шпината;
- 2 зубчика чеснока;
- по 20 г зелени укропа и базилика;
- 4 ст. ложки сметаны;
- молотый чёрный перец и соль по вкусу.
Процесс приготовления:
- Очистите лук и мелко нарежьте.
- Вымойте корень петрушки, очистите и натрите на тёрке.
- Разогрейте растительное масло в большом сотейнике, положите лук и жарьте 3 минуты.
- Добавьте корень петрушки и жарьте ещё 2 минуты.
- Влейте горячий бульон, доведите до кипения и варите 5 минут.
- Вымойте, очистите и нарежьте картофель крупными кубиками.
- Вымойте, очистите и нарежьте морковь кружочками.
- Выложите подготовленные овощи в сотейник с бульоном, доведите до кипения и варите 10 минут.
- Добавьте шпинат и варите ещё 5 минут.
- Очистите чеснок и пропустите через пресс.
- Посолите, поперчите суп, доведите до кипения и варите 2 минуты.
- Оставьте суп на горячей плите на 10 минут.
- Вымойте, обсушите и нарежьте зелень.
- Разлейте суп по порционным тарелкам, добавьте по 1 столовой ложке сметаны, зелень и подавайте на стол.
Фото: flickr.com/ eat.de (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
ВОЗ утвердила рекомендации по противодействию вспышке mpox в Африканских странах
ВОЗ утвердила рекомендации по борьбе со вспышкой заболевания mpox (оспы обезьян) в пяти африканских странах: ДРК, Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Рекомендации включают усиление национальных мер по реагированию на чрезвычайные ситуации, улучшение диагностики, контроль за распространением инфекции, вакцинацию и информирование населения.
Израиль и США согласовали инициативы по прекращению огня в Газе
Израиль согласился с рядом дополнительных инициатив, предложенных США для реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от палестинского движения ХАМАС, заявил в понедельник американский госсекретарь Энтони Блинкен
Юрий Лоза прокомментировал новость о смерти Алена Делона
Певец Юрий Лоза не прошёл мимо печальной новости о кончине звезды французского кинематографа Алена Делона.
Бизнес-зал Horizon в Домодедово ограничил доступ для премиальных клиентов банков
В аэропорту Домодедово бизнес-зал Horizon ввел ограничения на бесплатное посещение для клиентов банков с премиальными пакетами услуг. Теперь такие клиенты могут попасть в зал бесплатно только в определенные часы: с 06:00 до 08:00, с 13:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00.