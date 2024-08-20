Полезный, лёгкий и радует глаз: летний крем-суп из шпината с овощами

Лёгкий суп со шпинатом — идеальное блюдо для тёплого времени года. Этот суп готовится на основе лёгкого куриного бульона с добавлением картофеля, лука, моркови и, конечно же, зелени — шпината, петрушки, укропа и базилика. Для подачи рекомендуется использовать сметану, чтобы придать супу нежный вкус.

Для приготовления супа со шпинатом вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 луковица;

1 корень петрушки;

300 г картофеля;

2 ст. ложки растительного масла;

1,5 л куриного бульона;

200 г шпината;

2 зубчика чеснока;

по 20 г зелени укропа и базилика;

4 ст. ложки сметаны;

молотый чёрный перец и соль по вкусу.

Процесс приготовления:

Очистите лук и мелко нарежьте. Вымойте корень петрушки, очистите и натрите на тёрке. Разогрейте растительное масло в большом сотейнике, положите лук и жарьте 3 минуты. Добавьте корень петрушки и жарьте ещё 2 минуты. Влейте горячий бульон, доведите до кипения и варите 5 минут. Вымойте, очистите и нарежьте картофель крупными кубиками. Вымойте, очистите и нарежьте морковь кружочками. Выложите подготовленные овощи в сотейник с бульоном, доведите до кипения и варите 10 минут. Добавьте шпинат и варите ещё 5 минут. Очистите чеснок и пропустите через пресс. Посолите, поперчите суп, доведите до кипения и варите 2 минуты. Оставьте суп на горячей плите на 10 минут. Вымойте, обсушите и нарежьте зелень. Разлейте суп по порционным тарелкам, добавьте по 1 столовой ложке сметаны, зелень и подавайте на стол.

Фото: flickr.com/ eat.de (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)