Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.08.2024 : 89,5428
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.08.2024 : 98,9355
Суп из шпината: лёгкий летний овощной обед
  1. Главная
  2. Еда
  • Опубликована сегодня в 3:10

Полезный, лёгкий и радует глаз: летний крем-суп из шпината с овощами

Суп из шпината: лёгкий летний овощной обед

Лёгкий суп со шпинатом — идеальное блюдо для тёплого времени года. Этот суп готовится на основе лёгкого куриного бульона с добавлением картофеля, лука, моркови и, конечно же, зелени — шпината, петрушки, укропа и базилика. Для подачи рекомендуется использовать сметану, чтобы придать супу нежный вкус.

Для приготовления супа со шпинатом вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 луковица;
  • 1 корень петрушки;
  • 300 г картофеля;
  • 2 ст. ложки растительного масла;
  • 1,5 л куриного бульона;
  • 200 г шпината;
  • 2 зубчика чеснока;
  • по 20 г зелени укропа и базилика;
  • 4 ст. ложки сметаны;
  • молотый чёрный перец и соль по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Очистите лук и мелко нарежьте.
  2. Вымойте корень петрушки, очистите и натрите на тёрке.
  3. Разогрейте растительное масло в большом сотейнике, положите лук и жарьте 3 минуты.
  4. Добавьте корень петрушки и жарьте ещё 2 минуты.
  5. Влейте горячий бульон, доведите до кипения и варите 5 минут.
  6. Вымойте, очистите и нарежьте картофель крупными кубиками.
  7. Вымойте, очистите и нарежьте морковь кружочками.
  8. Выложите подготовленные овощи в сотейник с бульоном, доведите до кипения и варите 10 минут.
  9. Добавьте шпинат и варите ещё 5 минут.
  10. Очистите чеснок и пропустите через пресс.
  11. Посолите, поперчите суп, доведите до кипения и варите 2 минуты.
  12. Оставьте суп на горячей плите на 10 минут.
  13. Вымойте, обсушите и нарежьте зелень.
  14. Разлейте суп по порционным тарелкам, добавьте по 1 столовой ложке сметаны, зелень и подавайте на стол.

Фото: flickr.com/ eat.de (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

Мир

ВОЗ утвердила рекомендации по противодействию вспышке mpox в Африканских странах

ВОЗ утвердила рекомендации по противодействию вспышке mpox в Африканских странах

ВОЗ утвердила рекомендации по борьбе со вспышкой заболевания mpox (оспы обезьян) в пяти африканских странах: ДРК, Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Рекомендации включают усиление национальных мер по реагированию на чрезвычайные ситуации, улучшение диагностики, контроль за распространением инфекции, вакцинацию и информирование населения.

Читать полностью
Израиль и США согласовали инициативы по прекращению огня в Газе

Израиль и США согласовали инициативы по прекращению огня в Газе

Израиль согласился с рядом дополнительных инициатив, предложенных США для реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от палестинского движения ХАМАС, заявил в понедельник американский госсекретарь Энтони Блинкен

Читать полностью

Общество

Юрий Лоза прокомментировал новость о смерти Алена Делона

Юрий Лоза прокомментировал новость о смерти Алена Делона

Певец Юрий Лоза не прошёл мимо печальной новости о кончине звезды французского кинематографа Алена Делона.

Читать полностью
Бизнес-зал Horizon в Домодедово ограничил доступ для премиальных клиентов банков

Бизнес-зал Horizon в Домодедово ограничил доступ для премиальных клиентов банков

В аэропорту Домодедово бизнес-зал Horizon ввел ограничения на бесплатное посещение для клиентов банков с премиальными пакетами услуг. Теперь такие клиенты могут попасть в зал бесплатно только в определенные часы: с 06:00 до 08:00, с 13:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00.

Читать полностью

Новости