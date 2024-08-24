Простой набор упражнений для разминки спины

Этот набор упражнений поможет размять и расслабить мышцы спины, улучшить циркуляцию крови и снять напряжение после долгого сидения или физической нагрузки. Важно выполнять упражнения плавно, без резких движений, и слушать свое тело.

Вращения головы вправо и влево: сядьте прямо, обращая внимание на свое дыхание. Медленно поверните голову вправо, затем верните ее в центр. Повторите тоже самое влево. Повторите упражнение 5-10 раз.

Наклоны головы вправо и влево: сядьте прямо, опустите правое ухо к правому плечу, удерживая это положение на несколько секунд. Затем вернитесь в центр и повторите движение в другую сторону. Повторите упражнение 5-10 раз.

Наклоны туловища вперед и назад: стойте прямо, руки опущены вдоль тела. Медленно наклонитесь вперед, стараясь дотронуться руками до пола. Затем вернитесь в вертикальное положение и немного отклонитесь назад. Повторите упражнение 5-10 раз.

Вращения плечами: стойте прямо, руки опущены вдоль тела. Начните вращать плечами вперед, затем в обратном направлении. Повторите упражнение 10-15 раз.