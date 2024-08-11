Зачем девушкам нужно тренировать спину?

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, зачем девушкам нужно тренировать мышцы спины.
"Их необходимо качать хотя бы раз в неделю не только для здоровья позвоночника, но правильной осанки", — цитирует эксперта "СЭ".
Дело в том, что когда человек тренирует спину, задействуется шея. Сильные мышцы шеи помогают предотвратить старение лица и шеи. Это частая проблема представительниц прекрасного пола, ведь возраст женщины выдает ее шея.
Прежде чем начать тренировать спину, стоит размять плечи, локти и кисти рук.
"Можно начать с гравитрона. После этого перейдите к тяге горизонтального блока, вертикального блока к груди, разведению гантелей в наклоне и гиперэкстензии", — перечислила тренер.
А чтобы правильно поставить технику выполнения упражнений и избежать травмирования, первое время стоит заниматься под присмотром профессионала.
Фото: pixabay.com/StockSnap (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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